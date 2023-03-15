Большинство россиян сталкивались с необходимостью работать в отпуске

Почти 70% россиян сталкивались с необходимостью работать во время отпуска. Это следует из опроса, проведённого страховыми компаниями "Росгосстрах" и "Росгосстрах жизнь".

Как пишет "Лента.ру", 32% респондентов признались, что вынуждены вовлекаться в рабочий процесс периодически, а 37% пожаловались, что не могут отвлечься от форс-мажоров и заняты решением рабочих проблем во время отдыха. Повезло 31% участников опроса — они с рабочими форс-мажорами в отпуске не встречались.

41% опрошенных отметил, что наслаждаться отдыхом мешает перфекционизм, требования начальства не дают расслабиться 15%, собственный фанатизм по отношению к работе — 11%. При этом 57% респондентов признаются, что им удаётся отдохнуть во время отпуска. 5% не могут этого сделать из-за слишком активного отдыха, 10% — из-за хронической усталости, а 20% просто не могут насладиться этим временем.

Также опрос показал, что 35% россиян уходят в отпуск раз в год, а 34% — два раза в год. Реже чем раз в год берут отпуск 15% граждан, ещё 14% — несколько раз в год.