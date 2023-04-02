Юрист назвал самый выгодный для отпуска месяц 2023 года

В 2023 году наиболее выгодно уходить в отпуск в августе, заявил руководитель юридической практики SuperJob Александр Южалин. А менее выгоден в этом плане октябрь.

Секрет в том, как это определять, кроется в стоимости одного рабочего дня. Она высчитывается делением месячной зарплаты на количество рабочих дней.

"В месяцы, где мало рабочих дней, может быть невыгодно уходить в отпуск, поскольку стоимость одного рабочего дня может быть выше среднедневного заработка, из которого рассчитывается отпуск. И, наоборот, чем больше в месяце рабочих дней, тем выгоднее использовать отпуск в этом месяце", — пояснил RT Южалин.

По его расчётам, с июня рейтинг выгодности месяцев для отпуска выглядит следующим образом: в августе 23 рабочих дня (184 часа), в октябре 22 дня (176 часов), июнь, июль, сентябрь — 21 день (168 часов).