Педиатр озвучила алгоритм действий при отравлении ребёнка ядовитыми ягодами

Если ребёнок отравился лесными ягодами, в первую очередь нужно вызвать скорую, посоветовала в разговоре с "Газетой.ru" педиатр клиники DocDeti Анастасия Конторович.

"Ваше первое действие — позвонить в "скорую" или обратиться в приёмное отделение ближайшей больницы. Ждать, пока у ребёнка появятся симптомы отравления, не надо", — пояснила Конторович.

Она подчеркнула, что важно понять, какую именно ягоду съел ребёнок и по возможности взять её с собой, чтобы показать врачу — так ему будет проще определиться с тактикой лечения. Если у ребёнка начались тошнота, рвота, диарея, нужно отпаивать его обычной водой, чтобы избежать обезвоживания. А вот противорвотные средства лучше не использовать, чтобы не мешать организму выводить токсины.

Специалист также посоветовала не вызывать рвоту специально, так как без контроля врача можно только навредить. Также она порекомендовала успокоить ребёнка, так как лишняя активность только разгоняет метаболизм и усиливает симптомы.