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13 сентября, 08:24

Блогер Дава попал в больницу с отравлением

Певец и блогер Давид Манукян, более известный как Дава, госпитализирован в одну из московских больниц. Как сообщил о сам подписчикам в Instagram*, всему виной — отравление.

Дава встревожил поклонников, выложив фото с капельницей. Фото © Instagram/ (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dava_m

Дава встревожил поклонников, выложив фото с капельницей. Фото © Instagram/ (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dava_m

"Я каким-то образом позавтракал и отравился, потом 12 часов пытался работать. Пришлось вызывать скорую и ехать в больницу", — поделился он с подписчиками.

Какие продукты "уложили" бывшего парня Ольги Бузовой на больничной койку, он не уточнил.

Россиянам объяснили, что нужно выпить при отравлении арбузом

Россиянам объяснили, что нужно выпить при отравлении арбузом

Ранее Лайф писал, что в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело после массового отравления горожан готовой едой фирмы "Грин бокс", заказанной через службу доставки "Самокат". По последним данным, число пострадавших выросло до 171, среди них двое детей.

* Cоцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Обложка ©

Instagram/ (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dava_m

Марина Калегина
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