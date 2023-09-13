Блогер Дава попал в больницу с отравлением

Певец и блогер Давид Манукян, более известный как Дава, госпитализирован в одну из московских больниц. Как сообщил о сам подписчикам в Instagram*, всему виной — отравление.

Дава встревожил поклонников, выложив фото с капельницей. Фото © Instagram/ (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dava_m

"Я каким-то образом позавтракал и отравился, потом 12 часов пытался работать. Пришлось вызывать скорую и ехать в больницу", — поделился он с подписчиками.

Какие продукты "уложили" бывшего парня Ольги Бузовой на больничной койку, он не уточнил.

Ранее Лайф писал, что в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело после массового отравления горожан готовой едой фирмы "Грин бокс", заказанной через службу доставки "Самокат". По последним данным, число пострадавших выросло до 171, среди них двое детей.