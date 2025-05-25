Яд, черви и замок на зубы — топ самых жутких способов похудения Люди всегда стремились к красоте и стройной фигуре. Но достичь этого они пытались разными способами, среди которых были даже варварские. Подробнее — в материале Life.ru 25 мая, 09:01 Красавицы прошлого шли на отчаянные шаги ради стройности. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / Andrey_Popov, ADragan, © «Шедеврум», © Youtube / ЭКОлогия и ЭКОномия как стиль ЖИЗНИ!, © Youtube / jasonmarke

Уксус

В эпоху романтизма — в начале XIX века — в моду вошла томная бледность кожи и стройная фигура. Чтобы добиться такого результата, модницы пили уксус. Одним из, как бы сейчас сказали, инфлюенсеров того времени был поэт лорд Байрон. И уксусную диету сделал модной именно он.

Лорд Байрон предлагал худеть при помощи уксуса. Фото © Wikipedia / Томас Филлипс

Он считал, что, если пить разведённый уксус и есть только вымоченный в нём картофель или рис, это приведёт к потере веса — но за счёт рвоты и диареи. К тому же поэт, сам будучи полным, предлагал носить несколько слоёв одежды — для потоотделения и потери веса в дальнейшем.

Но уксус раздражает слизистую оболочку желудка, что может вызвать её поражение и привести к язве. А перегрев организма ведёт к риску тепловых ударов.

Яд для стройности и кожи

Модницы XVII–XIX веков стремились к стройной фигуре и белой коже — эти признаки говорили о принадлежности к высшему классу. И, пытаясь достичь желанных пропорций и идеального цвета лица, красавицы пробовали самые невероятные средства, среди которых был известный яд мышьяк.

Один из самых опасных ядов — мышьяк — считали средством для красоты. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Triff

В XVII веке итальянка Джулия Тофана разбогатела на продаже пудры собственного изобретения, основным компонентом которой был мышьяк. Для удаления волос на тело наносили смесь мышьяка и негашёной извести.

В викторианскую эпоху мышьяк рекомендовали употреблять для борьбы с прыщами и веснушками — тренд на естественность пришёл позже. Производители, в частности Джеймс Кэмпбелл, обещали, что употребление таблеток с мышьяком поможет добиться ровного цвета лица и стройности фигуры. В моду вошёл и зелёный цвет — обои и ткани окрашивали ядовитым элементом, придававшим нужный оттенок. Таким образом, мышьяк, находясь повсюду, накапливался в организме, вызывая поражение нервной системы, выпадение волос, судороги и смерть.

Ленточный червь

Пожалуй, самым жутким способом похудеть было глотание червя-паразита — в прямом смысле!

Чудовищный «тренд» распространился в начале ХХ века, когда в моде была изящная фигура с объёмом талии «шириной в шею поклонника». Таких изгибов пытались достичь не только корсетами. Отчаянные модницы принимали таблетки, в составе которых были личинки ленточных червей. Попадая в организм, личинка росла до взрослого паразита, который поглощал всё съеденное «владельцем». Производители обещали настоящий чудо-эффект: потерю до 15 кг массы тела за 2–3 месяца, а для выведения червя предлагали другие капсулы. Но такие попытки заполучить стройную фигуру часто заканчивались фатально. Ведь паразит в прямом смысле пожирал человека изнутри.

Сплетники утверждали, что Мария Каллас похудела с помощью червя-паразита. Фото © Wikipedia / CBS Television

Ходили упорные слухи, что именно с «помощью» червя похудела знаменитая оперная дива Мария Каллас — она сбросила 45 килограммов за очень короткое время, хотя певица утверждала, что сидела на низкокалорийной диете.

Курение убивает

До 50-х годов ХХ века о вреде курения почти и не задумывались, а реклама и кино всё больше способствовали распространению этой привычки. Производители сигарет утверждали, что никотин является отличной альтернативой вредным сладостям и поможет сбросить вес. К тому же сами курильщики заявляли, что табак действительно создаёт иллюзию сытости.

Марлен Дитрих утверждала, что похудела с помощью курения. Такой способ вредит вашему здоровью. Фото © ТАСС / AP / Kreusch

Цена такой «диеты» — многочисленные болезни и осложнения, не миновавшие ни звёзд, ни их фанатов. Одна из самых красивых актрис 80–90-х годов — Анна Самохина, похудевшая на экстремальном «рационе» из кофе и сигарет, позже умерла от рака желудка.

Резиновое бельё

В 1844 году изобрели метод вулканизации каучука. Это дало возможность получать из него резину. Из нового материала стали производить разные изделия, в том числе даже одежду и нижнее бельё — корсеты и трусы. Производители заявляли, что оно и ужимает фигуру, и способствует потере веса из-за обильного потоотделения. Конечно, такой метод вреден для кожи, так как резина не пропускает влагу и воздух, к тому же перегрев организма не способствует здоровью.

Замок на рот

Дикие методы не остались в далёком прошлом. В 2021 году новозеландские учёные в целях борьбы с ожирением придумали действительно закрывать рот на замок.

В Новой Зеландии предложили в прямом смысле закрывать рот. Фото © Youtube / ЭКОлогия и ЭКОномия как стиль ЖИЗНИ!

Общественности показали DentalSlim — запорное устройство, которое не даёт носителю полностью разомкнуть зубы, чтобы съесть что-то твердое или фастфуд. Человек может питаться только жидкими смесями и пить воду. Разработчики уверяют, что этот девайс а-ля средневековье поможет тому, у кого пищевая зависимость: он теперь не сможет есть бесконтрольно. Пугающую новинку протестировали на семерых добровольцах — за две недели ношения замка они похудели в среднем на шесть килограммов.

Но пользователи Сети всё равно были озадачены. А что делать, если человек хочет, например, чихнуть? На это производители ответили, что замок можно разблокировать с помощью специального инструмента. Но возникает следующий вопрос — имеет ли вообще смысл носить такое устройство, если есть возможность его открыть?

Авторы Екатерина Субботина