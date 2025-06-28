Придаёт бодрость и повышает выносливость: Эксперт раскрыл Life.ru секрет полезности кваса

Квас представляет собой напиток, в котором благодаря сложному симбиозу молочнокислых и дрожжевых культур образуются не только органические кислоты (молочная, уксусная), но и витамины группы В, аминокислоты и полифенолы. Об этом в беседе с Life.ru рассказал доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации, кандидат химических наук Алексей Панов.

Последние исследования подтверждают пробиотический эффект живых культур Lactobacillus, которые улучшают микробиом кишечника. Особые олигосахариды из ржаного солода действуют как пребиотики, избирательно стимулируя рост полезных бифидобактерий.

Квас также содержит природные антиоксиданты, которые защищают клетки организма от повреждений. Благодаря содержанию калия и магния квас помогает поддерживать водно-солевой баланс и действует как адаптоген, улучшая электролитный баланс и повышая выносливость при физических нагрузках. Многие отмечают, что регулярное употребление кваса придаёт бодрость и улучшает переносимость нагрузок. Алексей Панов Доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации, кандидат химических наук

Современные технологии промышленного производства кваса позволяют сохранять его биоактивные компоненты. Однако ключевое значение имеет исходное сырьё — использование натурального ржаного солода и отсутствие пастеризации принципиально меняют функциональные характеристики продукта. Для максимального сохранения полезных свойств рекомендуется выбирать квас с маркировкой «живой», содержащий активные микроорганизмы.

«Оптимальная суточная доза составляет 200–300 мл, при этом противопоказания ограничиваются лишь случаями тяжёлой гастроэнтерологической патологии», — заключил Панов.