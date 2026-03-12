Не улучшит ни вкус спермы, ни фигуру: Диетолог развеяла главные мифы о «чудо-свойствах» ананаса

Как потом выяснилось, бромелайн прекрасно расщепляет белок, но никак не жир. Поэтому его хорошо добавлять в шашлыки, в мясо, или съесть кусочек ананаса на десерт после употребления мяса. В основном, конечно, бромелайн содержится в жёсткой сердцевине, поэтому её не так уж вкусно жевать. Кто-то ещё говорил, что она чуть ли не токсична. Нет, она не токсична, но потребление сердцевины наиболее часто вызывает жжение и неприятные ощущения на слизистой. Это происходит потому, что бромелайну, откровенно говоря, всё равно, что ферментировать. Слизистая наиболее уязвима, это тот же белок, те же белковые клетки. По этой причине употребление сердцевины, концентрированного ананасового сока или просто мякоти ананаса может вызвать неприятные последствия у людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.