Не улучшит ни вкус спермы, ни фигуру: Диетолог развеяла главные мифы о «чудо-свойствах» ананаса

Врач объяснила, почему ананас не улучшит вкус спермы, но поможет переварить мясо
12 марта отмечается Всемирный день ананаса. Один из самых популярных мифов связан с бромелайном (протеолитический ферментный комплекс, получаемый из сока и стеблей ананаса): его позиционировали как средство, способствующее жиросжиганию. Врач-диетолог Елена Соломатина специально для Life.ru развеяла главные мифы о тропическом фрукте.
Как потом выяснилось, бромелайн прекрасно расщепляет белок, но никак не жир. Поэтому его хорошо добавлять в шашлыки, в мясо, или съесть кусочек ананаса на десерт после употребления мяса. В основном, конечно, бромелайн содержится в жёсткой сердцевине, поэтому её не так уж вкусно жевать. Кто-то ещё говорил, что она чуть ли не токсична. Нет, она не токсична, но потребление сердцевины наиболее часто вызывает жжение и неприятные ощущения на слизистой. Это происходит потому, что бромелайну, откровенно говоря, всё равно, что ферментировать. Слизистая наиболее уязвима, это тот же белок, те же белковые клетки. По этой причине употребление сердцевины, концентрированного ананасового сока или просто мякоти ананаса может вызвать неприятные последствия у людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.
Также очень популярен миф о том, что ананас улучшает вкус спермы и её качество. По словам эксперта, ананас снижает воспаление и улучшает кровообращение. Он даже разжижает кровь, содержит много витаминов, микро- и макроэлементов. Это не миф, это действительно так.
«А вот то, что ананас напрямую влияет на биологические жидкости, прямо так, чтобы съел и выпил, и это сразу выделилось в виде какого-то секрета — вряд ли. Мало ли что мы едим. Но всё равно, остропахнущие продукты, мы знаем, могут влиять на вкус спермы», — добавила специалист.
Миф о том, что ананас делает сперму сладкой, — действительно всего лишь миф. По словам диетолога, это чисто субъективные ощущения: кому-то могло так показаться, но научного подтверждения у этого нет. Отчасти ананас оказывает бактерицидное действие, однако на вкус биологических жидкостей он всерьёз повлиять не способен.
