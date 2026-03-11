Вдова бойца СВО из Екатеринбурга забеременела после ЭКО, заморозив семя мужа

Вдова погибшего участника СВО Мария С. забеременела после процедуры ЭКО с использованием биоматериала мужа. Об этом стало известно после её планового визита к врачу.

Сообщается, что беременность наступила с первой попытки. Женщина рассказала нашим коллегам из E1.RU, что для неё сейчас главное — выносить и родить здорового ребёнка.

«Как Вадим говорил, главное, чтобы ребенок был. Неважно — мальчик будет или девочка. Теперь важно выносить и родить здорового ребенка», — сказала она.

История напоминает о другом подобном случае в России. Ранее 42-летняя жительница Уфы Альбина через суд добилась права использовать биоматериал своего мужа Василия, погибшего в зоне СВО, для проведения ЭКО. Супруги пытались завести ребёнка ещё в 2021 году и обращались в клинику, но тогда попытки оказались безуспешными. Перед отправкой на службу Василий сдал биоматериал на криоконсервацию, а в медучреждении остался замороженный эмбрион. После его гибели женщине сообщили, что для проведения процедуры требуется разрешение суда. Альбина решила добиваться этого права и в итоге выиграла процесс.

Ранее Общественная палата заявила, что проблему демографии можно решить при помощи создания банка спермы участников СВО. Российские военные будут сдавать биоматериал на базе военных учреждений или во время отпуска, предложили общественники.