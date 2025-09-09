«Единственный шанс»: россиянка выносит ребёнка от погибшего на СВО мужа
Жительница Уфы добилась через суд права на ЭКО после гибели мужа
42-летняя жительница Уфы Альбина через суд добилась права использовать биоматериал своего мужа Василия, погибшего в зоне СВО, для процедуры ЭКО.
По данным RT, пара пыталась завести детей ещё в 2021 году и обращалась в клинику для проведения ЭКО, но тогда попытки не увенчались успехом. Перед отправкой на службу Василий сдал биоматериал на криоконсервацию, и в клинике остался замороженный эмбрион.
После гибели мужа женщине сообщили, что для проведения процедуры теперь требуется разрешение суда. Альбина решила бороться — и выиграла процесс.
«Пока всё тянулось, я поняла, насколько мне важен этот человечек, который ждёт меня в клинике. Это единственный шанс, чтобы было продолжение моего мужа», — призналась она.
Суд учёл, что Василий сдавал материал уже во время службы по контракту, и пришёл к выводу: мужчина был согласен на его использование в случае гибели.