Россиянка, чей случай посмертного ЭКО вызвал резонанс, оценила проект о выплатах детям

В Госдуму внесён законопроект о пенсиях по потере кормильца для детей, зачатых методом ЭКО уже после гибели отца. Свою поддержку в разговоре с «Постньюс» выразила Мария Щаникова, вдова бойца СВО, ставшая символом борьбы за эту правовую норму.

Депутаты предложили закрепить право на пенсию по потере кормильца за детьми, появившимися на свет благодаря экстракорпоральному оплодотворению уже после смерти отца. Документ направлен на поддержку семей, потерявших мужчин в зоне СВО, но решившихся на рождение ребёнка с сохранённым биоматериалом.

Одним из поводов для разработки стал случай Марии Щаниковой. Её супруг погиб на СВО, но женщина воспользовалась процедурой ЭКО и родила сына. До сих пор ребёнок не имел права на пособие, так как юридически был зачат после смерти отца. Мария активно добивалась изменений в законодательстве — и теперь её история может повлиять на судьбы многих семей.