Врач рассказал, поможет ли отчёт об успешных ЭКО повысить рождаемость в стране
Репродуктолог Базанов: Оценивать успешность клиник по ЭКО нужно комплексно
На фоне падения популярности ЭКО клиники могут обязать публиковать в открытом доступе процент успешности проведенных экстракорпоральных оплодотворений. Однако по словам врача-репродуктолога Павла Базанова, публикация данных может быть полезной, но для достижения объективности необходимо проводить комплексный анализ работы клиник.
Он отметил, что контингент пациентов в разных учреждениях значительно отличается. Например, в клиниках, работающих по полису ОМС, чаще обращаются молодые женщины с хорошими показателями эндокринной системы, так как пациентки с истощением яичников и низким уровнем АМГ обычно не принимаются на лечение.
«В частных клиниках бывает много пациенток, которым отказали по ОМС, потому что у них снижен овариальный резерв. Естественно, что у таких пациенток вероятность беременности будет ниже, но это не говорит о том, что данная клиника работает хуже. Просто она берётся за сложные задачи», — пояснил Базанов 360.ru.
Репродуктолог предложил предоставить более детальную информацию, включая не только средний процент успешности ЭКО, но также средний возраст женщин, обращающихся за помощью, и уровень АМГ. Это позволит получить более полное представление о ситуации.
Ранее Life.ru рассказывал, что в России призвали публиковать клинические результаты ЭКО. Выяснилось, что граждан интересует уровень успешности этой процедуры в различных медицинских учреждениях. Исследования показывают, что более половины попыток искусственно забеременеть не заканчиваются успехом. В среднем по регионам беременность наступает лишь в 32% случаев после процедуры. Например, в Краснодарском крае, который занимает третье место после Москвы и Санкт-Петербурга, было проведено 7 200 циклов ЭКО, но беременность наступила только в 1 200 случаях.
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