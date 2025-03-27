Врач рассказал, поможет ли отчёт об успешных ЭКО повысить рождаемость в стране

На фоне падения популярности ЭКО клиники могут обязать публиковать в открытом доступе процент успешности проведенных экстракорпоральных оплодотворений. Однако по словам врача-репродуктолога Павла Базанова, публикация данных может быть полезной, но для достижения объективности необходимо проводить комплексный анализ работы клиник.

Он отметил, что контингент пациентов в разных учреждениях значительно отличается. Например, в клиниках, работающих по полису ОМС, чаще обращаются молодые женщины с хорошими показателями эндокринной системы, так как пациентки с истощением яичников и низким уровнем АМГ обычно не принимаются на лечение.

«В частных клиниках бывает много пациенток, которым отказали по ОМС, потому что у них снижен овариальный резерв. Естественно, что у таких пациенток вероятность беременности будет ниже, но это не говорит о том, что данная клиника работает хуже. Просто она берётся за сложные задачи», — пояснил Базанов 360.ru.

Репродуктолог предложил предоставить более детальную информацию, включая не только средний процент успешности ЭКО, но также средний возраст женщин, обращающихся за помощью, и уровень АМГ. Это позволит получить более полное представление о ситуации.