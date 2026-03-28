Котлета на вылет: Полуфабрикаты могут отправить вас в нокаут не только из-за сроков годности

Полуфабрикаты и готовая еда, которые экономят время, могут обернуться проблемами со здоровьем. Привычные котлеты, фарш и салаты из магазина нередко становятся источником бактериальных инфекций — и дело не только в сроках годности. Кандидат фармацевтических наук Мария Золотарёва рассказала Life.ru, в чём главный риск таких продуктов.

По её словам, опасность связана с длинной цепочкой обработки: фасовка, хранение, транспортировка и контакт с различными поверхностями увеличивают вероятность загрязнения. При этом каждый этап требует строгого соблюдения температурного и санитарного режима.

Готовая к употреблению пища и продукты высокой степени обработки чаще становятся источником бактериальных инфекций, поскольку проходят длинную цепочку фасовки, хранения, транспортировки и контакта с различными поверхностями. Мария Золотарёва Кандидат фармацевтических наук

Особенно уязвимы продукты с нарушенной структурой — фарш, котлетные массы и салаты. При измельчении и перемешивании площадь контакта с микрофлорой резко увеличивается, а значит, бактерии размножаются быстрее, чем в цельных кусках мяса или овощей. Дополнительные риски создают соусы и заправки, где много влаги и питательных веществ.

Эксперт подчёркивает, что опасность возрастает, если продукт долго находится на витрине или проходит доставку. Даже при видимом охлаждении температура внутри упаковки может колебаться из-за частого открывания холодильников или перемещения товара. Если после покупки еда ещё и хранится дома дольше положенного срока, риск отравления существенно увеличивается.

Отдельная проблема — домашнее хранение. Температура в холодильнике распределяется неравномерно, а частое открывание дверцы и соседство с тёплыми блюдами создают перепады, которые производитель не учитывает. В результате фактический срок безопасного хранения может быть короче указанного на упаковке.

Распространённое заблуждение — что продукт можно «спасти» охлаждением или повторным разогревом. Однако некоторые токсины, которые вырабатывают бактерии, устойчивы к температуре. Если они уже накопились, еда остаётся опасной даже после термической обработки.

В итоге, как отмечает специалист, полуфабрикаты требуют более внимательного отношения: важно соблюдать сроки, условия хранения и обращать внимание на любые изменения запаха, вкуса и консистенции. Удобство такой еды напрямую связано с более жёсткой дисциплиной обращения.

Тем временем дискуссии о вреде готовой еды продолжаются. Специалисты всё чаще сходятся во мнении, что ключевую роль играет не сам продукт, а условия его хранения и обращения. Поэтому вместо жёстких запретов акцент делают на осознанном потреблении и соблюдении базовых правил безопасности.