27 мая, 14:34

Россиянам объяснили, кто имеет право на две пенсии

Обложка © Life.ru

Кандидат экономических наук Игорь Балынин рассказал, что россияне, работавшие в органах власти и перешедшие на гражданскую службу, будут получать две пенсии.

Первая — по линии Минобороны, МВД, ФСБ и других ведомств. Вторая — страховая по старости, за счёт уплаченных гражданским работодателем взносов. Для её получения в 2026 году нужно: 15 лет стажа, 30 пенсионных коэффициентов и достижение общеустановленного возраста (64 года для мужчин 1962 г.р., 59 лет для женщин 1967 г.р.).

Такая страховая пенсия назначается без учёта фиксированной выплаты (сейчас 9584,69 рубля). На неё распространяются индексации и августовская корректировка для работающих пенсионеров. Например, в январе 2026 года она выросла на 7,6%, а в августе — на стоимость одного коэффициента (470,28 рубля).

Для назначения нужно обратиться в Социальный фонд, МФЦ или через «Госуслуги». Подавать заявления на перерасчёт не нужно — всё происходит автоматически, подытожил специалист в беседе с «Газетой.ru».

Июньские пенсии: Эксперт рассказала, кому перечислят деньги раньше в связи с Днём России
А ранее Life.ru сообщал, что с 1 июня прибавку к пенсии получат несколько категорий россиян. В Госдуме отметили, что речь идёт о гражданах, которым в мае исполнилось 80 лет, о получателях первой группы инвалидности, а также о тех, кто подал заявление на перерасчёт из-за появления нетрудоспособных иждивенцев.

Дарья Нарыкова
