Курьеры в России могут получать на пенсии 45 тысяч рублей, но есть нюанс

«Средний размер пенсии мужчин-курьеров в 2026 году может составить 44 883 рубля при условии, что специалист на протяжении всей карьеры трудился официально и получал зарплату в размере 130 тысячи рублей на протяжении 43 лет», — сказал он ТАСС.

При этом эксперт обратил внимание на то, что значительная часть курьеров имеет статус самозанятых. Следовательно, они несут ответственность за самостоятельное уплату страховых взносов. Стоимость одного года трудового стажа в таком случае составляет не менее 59 241 рублей.

Ранее стало известно, что с 1 июня некоторые категории пенсионеров получат прибавку к пенсии. Речь идет о людях, которым в мае исполнилось 80 лет, а также о тех, кто имеет первую группу инвалидности. Кроме того, это касается заявителей на перерасчёт из-за появления нетрудоспособных иждивенцев. Социальный фонд автоматически начислит часть доплат. В отдельных случаях пенсионерам нужно будет подать заявление и предоставить необходимые документы.