Россияне потеряли миллиарды рублей при смене пенсионных фондов

Россияне потеряли около 2,7 миллиардов рублей инвестиционного дохода в прошлом году из-за досрочной смены пенсионного фонда. Об этом сообщили в Банке России, информацию приводит РБК. Причиной стал рост числа переводов пенсионных накоплений между Социальным фондом России и негосударственными пенсионными фондами, а также внутри самих НПФ.

Только в первом квартале 2026 года заявления на перевод накоплений подали более 600 тысяч человек, при этом большинство решений было принято ещё в 2025 году. Общий объём переведённых средств оценивается примерно в 119 миллиардов рублей. В ЦБ отмечают, что масштаб переходной кампании оказался почти в четыре раза выше показателей предыдущего года.

При этом, по данным ЦБ, 2025 год стал самым активным по смене страховщиков с 2018 года, когда пенсионные накопления переводили около 1,6 млн человек. В Банке России также указывают, что впервые за долгое время число переходов из СФР в НПФ заметно превысило обратные переводы.

Эксперты связывают это с возможностью перевода средств в программу долгосрочных сбережений, которая доступна только через негосударственные пенсионные фонды.

Ранее сообщалось, что в десяти субъектах РФ средняя выплата работающим пенсионерам в мае 2026-го перешагнула порог в 30 тысяч рублей. Абсолютным лидером стала Чукотка. Там средний размер обеспечения достиг 39 383 рублей. На второй строчке расположился Ненецкий АО с показателем 35 902 рубля. В пятёрку также попали Камчатский край (33 762 рубля) и Магаданская область (33 680 рублей). Замыкает топ-5 Ханты-Мансийский автономный округ, где зафиксирована сумма в 32 596 рублей.