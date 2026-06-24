«Точечное повышение»: В Госдуме объяснили, кому прибавят пенсию в июле

В июле 2026 года отдельные категории пенсионеров получат точечную прибавку. Член думского комитета по труду Светлана Бессараб в беседе с «Лентой.ру» пояснила: речь идёт о гражданах, которым исполнилось 80 лет или оформлена I группа инвалидности.

Для них фиксированная часть страховой пенсии будет удвоена. Сейчас она составляет 9 584,69 рубля, после увеличения станет 19 169,38 рубля. Кроме того, автоматически назначается надбавка за уход — теперь её размер равен 1 400 рублям (ранее 1 200 и требовала отдельного договора).

Депутат уточнила: если родственник (например, студент) хочет засчитать период ухода в страховой стаж, договор оформлять всё равно придётся и подавать его в Социальный фонд. Бессараб также напомнила, что пенсия перечисляется только на карту «Мир». Если её нет, деньги можно получать через Почту России. Оформить выплату можно в СФР или МФЦ.

Ранее Life.ru рассказывал, что размер средней пенсии в Российской Федерации за последние два года вырос почти на 4,5 тысячи рублей. В мае текущего года средняя выплата достигла 25 399 рублей.