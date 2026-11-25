Больничные в 2027 году: сколько заплатят за день болезни, минимальные и максимальные выплаты
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Сколько будут платить за больничный в 2027 году. Минимальные и максимальные выплаты, таблица расчётов по зарплате и стажу, больничные для родителей и самозанятых.
Сколько будут платить за больничный в 2027 году и как изменятся минимальные и максимальные выплаты в России. Обложка © Christin Klose / dpa-tmn
В 2027 году максимальная выплата по больничному в России увеличится до 7 860,27 рубля за день, или почти 239 тысяч рублей за условный средний месяц. Вырастет и минимальное пособие по временной нетрудоспособности благодаря повышению МРОТ до 28 935 рублей. Кроме того, новые условия страхования готовят для самозанятых, а родителям предлагают увеличить количество оплачиваемых дней ухода за заболевшими детьми. Life.ru разобрался, сколько россияне смогут получить за больничный в 2027 году и как самостоятельно рассчитать выплату.
Как изменятся больничные с 1 января 2027 года
О повышении максимальных пособий Минтруд сообщил ещё в октябре 2026 года. Рост выплат связан с увеличением предельных баз для начисления страховых взносов. При этом 24 ноября Госдума приняла закон, предусматривающий повышение федерального МРОТ с 1 января 2027 года до 28 935 рублей.
Как изменятся выплаты по больничным с 1 января 2027 года: новый МРОТ, минимальный и максимальный размер пособия. Инфографика © Life.ru
Расчёты исходя из нового размера МРОТ, предусмотренного принятым Госдумой законом.
Увеличение максимального больничного примерно на 15% не означает, что на столько же вырастут выплаты каждого работника. Итоговая сумма зависит от официального заработка, страхового стажа и продолжительности болезни.
Подробнее о повышении минимальной зарплаты — в материале Life.ru «МРОТ с 1 января 2027 года».
Как рассчитывается больничный в 2027 году
Для больничного, открытого в 2027 году, по общему правилу учитывают официальный заработок за 2025 и 2026 годы. Текущая зарплата сотрудника сама по себе не определяет размер пособия.
Порядок расчёта установлен Федеральным законом № 255-ФЗ.
Больничный = учитываемый заработок за два года ÷ 730 × коэффициент страхового стажа × количество календарных дней болезни.
При расчёте действуют ограничения. Согласно данным ФНС, предельная база для страховых взносов составляла:
- в 2025 году — 2 759 000 рублей;
- в 2026 году — 2 979 000 рублей.
Доходы сверх соответствующего годового лимита в расчёт не включаются.
Таким образом, максимальный среднедневной заработок в 2027 году составит: (2 759 000 + 2 979 000) ÷ 730 = 7 860,27 рубля.
Для отдельных категорий работников предусмотрены специальные правила расчёта и возможность замены расчётных лет.
Сколько процентов зарплаты платят на больничном в зависимости от стажа
При обычном заболевании или бытовой травме работника размер пособия зависит от его страхового стажа.
Сколько процентов от среднего заработка платят на больничном в 2027 году в зависимости от страхового стажа работника. Инфографика © Life.ru
Страховой стаж — это не только время работы у нынешнего работодателя. Учитываются предусмотренные законодательством периоды работы, службы и иной деятельности.
Для работников со страховым стажем менее шести месяцев действует дополнительное ограничение размера пособия, связанное с МРОТ.
Максимальный больничный в 2027 году: сколько можно получить за неделю и месяц
Максимальный размер больничного в 2027 году: сколько можно получить за один день, неделю, 10 дней и месяц болезни. Инфографика © Life.ru
Все суммы приведены до удержания НДФЛ.
Чтобы рассчитывать на максимальное пособие, сотруднику при страховом стаже от восьми лет необходимо иметь учитываемый заработок не ниже предельной базы в каждом из двух расчётных лет. При равномерной зарплате это примерно 230 тысяч рублей в месяц в 2025 году и 248 тысяч рублей в 2026-м.
Упоминаемые Минтрудом 239 тысяч рублей — ориентир за условный средний месяц, а не единый лимит для любого календарного месяца.
Минимальный больничный в 2027 году: сколько заплатят за день
Минимальный размер пособия связан с федеральным МРОТ. Если сотрудник не работал в расчётном периоде или его заработок оказался ниже предусмотренного законом минимума, для расчёта применяются правила, основанные на минимальном размере оплаты труда.
Минимальный размер больничного в 2027 году: как рассчитывается пособие за день болезни с учётом нового МРОТ. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy
При МРОТ 28 935 рублей расчётный среднедневной заработок составит: 28 935 × 24 ÷ 730 = 951,29 рубля.
Однако это не универсальный размер минимальной выплаты за один день болезни. Закон также предусматривает гарантию минимального пособия в расчёте на полный календарный месяц.
28 дней — дневной минимум при полной занятости: 1 033,39 ₽
30 дней — дневной минимум при полной занятости: 964,50 ₽
31 день — дневной минимум при полной занятости*: 933,39 ₽
При новом федеральном МРОТ, без районных коэффициентов и специальных оснований для снижения пособия.
При неполной занятости минимальная сумма может рассчитываться пропорционально продолжительности рабочего времени. В районах, где действуют районные коэффициенты, учитываются соответствующие правила.
Сколько заплатят за больничный при зарплате от 30 до 300 тысяч рублей
Для наглядности рассчитаем пособие за 10 календарных дней болезни в 31-дневном месяце при разных зарплатах и страховом стаже.
Предположим, что официальный ежемесячный заработок сотрудника в 2025 и 2026 годах не менялся, районные коэффициенты отсутствуют, сотрудник работает на полную ставку.
Сколько заплатят за 10 дней больничного в 2027 году при зарплате от 30 до 300 тысяч рублей и разном страховом стаже. Инфографика © Life.ru
Суммы расчётные, до удержания НДФЛ. Возможны небольшие различия из-за округления и индивидуальных обстоятельств.
Например, сотрудник со страховым стажем десять лет и стабильной зарплатой 100 тысяч рублей получит за десять дней болезни около 32,9 тысячи рублей до налога. При стаже два года пособие составит около 19,7 тысячи рублей.
Облагаются ли больничные НДФЛ и сколько останется на руки
Пособие по временной нетрудоспособности облагается НДФЛ. Размер удержания зависит от применяемой налоговой ставки.
При ставке 13% примерные суммы составят:
10 000 ₽ — на руки: 8 700 ₽
20 000 ₽ — на руки: 17 400 ₽
30 000 ₽ — на руки: 26 100 ₽
50 000 ₽ — на руки: 43 500 ₽
78 602,70 ₽ — на руки: около 68 385 ₽
Для работников с высокими доходами может применяться повышенная ставка НДФЛ.
Облагается ли больничный НДФЛ в 2027 году и сколько денег получит работник на руки после удержания налога. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Anatoliy Cherkas
Кто оплачивает больничный и когда поступят деньги
При обычной болезни или бытовой травме сотрудника первые три календарных дня оплачивает работодатель, начиная с четвёртого дня — Социальный фонд России.
Например, при больничном продолжительностью десять дней три дня оплачиваются за счёт работодателя, семь — за счёт СФР.
В случае ухода за больным ребёнком пособие выплачивается Социальным фондом с первого дня.
СФР по общему правилу назначает и перечисляет пособие в течение десяти рабочих дней после получения всех необходимых сведений. Работодатель выплачивает свою часть пособия в порядке, установленном для выплаты заработной платы.
Как будут оплачивать больничный по уходу за ребёнком в 2027 году
Если ребёнку меньше восьми лет, больничный по уходу за ним оплачивается в размере 100% среднего заработка независимо от страхового стажа родителя.
При амбулаторном лечении ребёнка восьми лет и старше первые десять дней оплачиваются с учётом страхового стажа взрослого, последующие — в размере 50% среднего заработка. При стационарном лечении применяются другие правила.
Кроме того, в октябре 2026 года правительство внесло в Госдуму законопроект № 17107-9, предусматривающий увеличение годовых лимитов оплачиваемых дней ухода за детьми.
Сколько дней больничного по уходу за ребёнком оплачивают сейчас и как предлагают увеличить годовые лимиты в 2027 году. Инфографика © Life.ru
На 25 ноября 2026 года увеличение лимитов остаётся законодательной инициативой. Предполагаемая дата вступления изменений в силу — 1 января 2027 года.
Для отдельных тяжёлых заболеваний предусмотрены исключения из годовых ограничений.
Больничные для самозанятых в 2027 году: сколько нужно платить
С 2026 года самозанятые могут добровольно застраховаться на случай временной нетрудоспособности в рамках специального эксперимента.
13 ноября 2026 года Минтруд предложил увеличить страховые суммы и соответствующие ежемесячные взносы с 2027 года.
Больничные для самозанятых в 2027 году: предлагаемые размеры ежемесячных страховых взносов и суммы страхового покрытия. Инфографика © Life.ru
Право на пособие возникает после шести месяцев уплаты взносов. В этом случае расчёт ведётся исходя из 70% выбранной страховой суммы. После двенадцати месяцев — исходя из 100%, с учётом страхового стажа и продолжительности болезни.
Указанные страховые суммы не означают, что самозанятый автоматически получит столько за любой больничный.
Подать заявление на участие в эксперименте можно до 30 сентября 2027 года включительно, в том числе через приложение «Мой налог».
Как проверить начисление больничного через Госуслуги
Листки нетрудоспособности по общему правилу оформляются в электронном виде. Для получения пособия работнику обычно не требуется приносить работодателю бумажный документ.
Чтобы проверить больничный:
1. Войдите в личный кабинет на Госуслугах.
2. Найдите сведения об электронных листках нетрудоспособности.
3. Проверьте даты открытия и закрытия больничного.
4. Посмотрите уведомления Социального фонда о назначении пособия.
5. При отсутствии выплаты уточните у работодателя, переданы ли необходимые сведения.
Дополнительную информацию можно получить на официальном сайте Социального фонда России.
Частые вопросы о больничных в 2027 году
- Какой максимальный больничный будет с 1 января 2027 года?
7 860,27 рубля за день при страховом стаже от восьми лет и достаточном заработке в расчётном периоде.
- Какие годы берут для расчёта больничного в 2027 году?
По общему правилу — 2025 и 2026 годы.
- Оплачиваются ли выходные и праздничные дни на больничном?
Да, пособие начисляется за календарные дни нетрудоспособности, включая выходные и праздники, за исключением предусмотренных законом случаев.
- Можно ли получить больничный больше текущей зарплаты?
В отдельных случаях да, поскольку пособие рассчитывается по заработку за предыдущие годы, а не только по текущему окладу.
- Сколько заплатят за три дня болезни?
Максимальная начисленная сумма при стаже от восьми лет составит 23 580,81 рубля. Фактическая выплата зависит от индивидуального заработка и стажа.
- Кто оплатит больничный, если заболел ребёнок?
Социальный фонд России с первого дня.
- Повысят ли больничные всем работающим россиянам?
Не обязательно. Повышение максимального и минимального размера пособия не означает одинакового увеличения выплаты каждому сотруднику.
- Будут ли платить больничные самозанятым в 2027 году?
Да, участникам эксперимента по добровольному страхованию при соблюдении установленных условий.