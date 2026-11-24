Преждевременное возвращение к работе после гриппа грозит затяжным выздоровлением и повторным ухудшением самочувствия. Чтобы не оказаться на больничном по второму кругу, организму необходимо дать время на борьбу с инфекцией и полноценное восстановление. Об этом Life.ru рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

Вирус, который прозвали «валящим с ног», сопровождается высокой температурой до 39–40 градусов, сильной слабостью, ознобом, болью в горле и сухим кашлем. Одним из главных способов защиты от гриппа остаётся вакцинация. Состав прививок на сезон 2026–2027 годов обновили с учётом циркулирующих штаммов. Даже если привитый человек заболеет, вероятность тяжёлого течения инфекции и серьёзных осложнений будет ниже.

Однако вакцинация не отменяет необходимости правильно восстанавливаться после болезни. При первых признаках инфекции лучше отказаться от работы. В противном случае выздоровление затянется, а человек рискует заразить окружающих и способствовать дальнейшему распространению вируса.

Чтобы и себя поберечь, и других, нужно сразу остаться дома

При любых респираторных вирусных инфекциях врач рекомендует соблюдать щадящий домашний режим, больше лежать и пить достаточно жидкости. Предпочтение лучше отдавать обычной воде, но подойдут также клюквенный морс, напитки из липового цвета или малины. Обильное питьё помогает организму переносить болезнь и восполнять потерю жидкости, в том числе при повышенной температуре и потоотделении.

«Это самые основные рекомендации для того, чтобы быстрее пережить этот период. Желательно дождаться полного выздоровления и только потом выходить на работу. Многие и правда не долечиваются, и идут на второй круг», — предупредила специалист.

Чернышова обратила внимание, что стремление как можно скорее вернуться к повседневным делам нередко мешает полноценному восстановлению. В результате человек либо сталкивается с новым ухудшением состояния, либо ещё долго ощущает последствия перенесённой инфекции. Поэтому важно не только соблюдать режим отдыха, но и правильно питаться.

Врач советует включать в рацион достаточно белка, который необходим в том числе для образования иммунных белков. При этом пища должна легко усваиваться, а питание — оставаться регулярным и умеренным. Переедать во время болезни не стоит: организму не нужны дополнительные нагрузки, когда он борется с инфекцией.

Не нужно мешать организму справляться с вирусом. Он с ним прекрасно справляется, мы только должны ему помочь Надежда Чернышова врач

Отдельной проблемой Чернышова назвала привычку продолжать работать даже во время болезни. Причём речь идёт не только о тех, кто с температурой отправляется в офис, но и о сотрудниках на удалёнке. По мнению врача, полноценный рабочий день за компьютером и интенсивная умственная деятельность не заменяют отдыха, даже если человек вообще не выходит из квартиры.

Даже если вы работаете удалённо, в таком состоянии не надо этого делать. Надо брать больничный лист или договариваться с работодателем, чтобы полежать

Главными проблемами в период распространения гриппа врач считает недостаточный охват вакцинацией и нежелание заболевших полноценно лечиться. По её словам, многие продолжают работать, несмотря на плохое самочувствие, и тем самым затягивают восстановление.

«Если мы не выходим из дома, но всё равно сидим за компьютером целый день и интенсивно умственно работаем, мы мешаем организму бороться. А наша задача — лечь и не мешать. Организм сам всё сделает», — заключила терапевт.

Ранее Life.ru рассказывал о симптомах «валящего с ног вируса», который распространился в Казахстане и способен попасть в Россию. Болезнь начинается внезапно, с резкого повышения температуры, выраженной слабости и признаков интоксикации. При этом лабораторные исследования показали, что среди возбудителей гриппа в Казахстане преобладает A(H1N1), известный как свиной грипп.