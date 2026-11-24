Резкий подъём температуры до 39–40 градусов, сильная слабость, озноб и сухой кашель — основные признаки заболевания, которое в Казахстане прозвали «валящим с ног вирусом». Об особенностях течения инфекции рассказала ТАСС инфекционист, заместитель директора НИИ туберкулёза Юлия Ермолаева.

По словам специалиста, болезнь начинается внезапно и сопровождается выраженной интоксикацией. Пациенты также жалуются на сильную головную боль, ломоту в теле и боль в горле. Из-за активного авиасообщения и миграции врач допускает завоз инфекции в Россию.

Как показывают лабораторные исследования, среди возбудителей гриппа в Казахстане преобладает A(H1N1), известный как свиной грипп. Кроме того, у пациентов выявляют риновирусы, бокавирусы и аденовирусы.

Ермолаева подчеркнула, что главная опасность заключается не в появлении нового возбудителя, а в тяжёлом течении гриппа и его осложнениях. Особенно уязвимы дети, пожилые люди и беременные женщины.

Напомним, с начала эпидемического сезона в Казахстане зарегистрировали около 1,45 млн случаев ОРВИ. При этом заболеваемость оказалась на 28,3% ниже прошлогодних показателей, а на свиной грипп пришлось 295 из 297 лабораторно подтверждённых случаев гриппа.

В самой России специалисты ФМБА прогнозируют две волны заболеваемости гриппом. Первую ожидают уже в конце ноября, вторую — в феврале 2027 года.