Свиной грипп в России в 2026–2027 году: симптомы, лечение и две волны Оглавление Что такое свиной грипп A(H1N1)pdm09 Когда ожидаются две волны свиного гриппа зимой 2026–2027 Симптомы свиного гриппа у взрослых и детей Как отличить свиной грипп от ОРВИ и COVID-19 Сколько дней заразен человек со свиным гриппом Чем опасен свиной грипп и кто в группе риска Как лечат грипп A(H1N1) Когда нужна срочная медицинская помощь Помогает ли прививка от свиного гриппа Как снизить риск заражения зимой FAQ: частые вопросы о свином гриппе Свиной грипп A(H1N1) зимой 2026–2027: симптомы у взрослых и детей, сроки двух возможных волн, лечение, осложнения, заразность и вакцинация. Свиной грипп A(H1N1) в России: симптомы, пути заражения и профилактика в сезоне 2026–2027 годов. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В России прогнозируют два подъёма заболеваемости гриппом в сезоне 2026–2027 годов: в конце ноября и в феврале. Специалисты Академии постдипломного образования ФНКЦ ФМБА связывают прогноз прежде всего с A(H1N1)pdm09, известным как свиной грипп. Это прогноз, а не объявление эпидемии. Разбираемся, как проявляется инфекция, сколько дней человек может быть заразен, кому особенно опасны осложнения, когда обращаться к врачу и помогает ли прививка.

Что такое свиной грипп A(H1N1)pdm09

Свиной грипп — распространённое название сезонного варианта вируса гриппа A(H1N1)pdm09. Его происхождение связано с пандемией 2009 года, но сегодня он входит в число вирусов сезонного гриппа наряду с A(H3N2) и вирусами гриппа B. Слова «свиной грипп» не означают, что вирус обязательно передаётся человеку от свиней: сезонный A(H1N1)pdm09 распространяется между людьми, преимущественно через выделения из дыхательных путей.

По внешним признакам надёжно определить именно подтип A(H1N1) нельзя: при необходимости врач использует лабораторные тесты. Одинаковые симптомы могут вызывать грипп, COVID-19 и другие ОРВИ.

Когда ожидаются две волны свиного гриппа зимой 2026–2027

По материалам Академии постдипломного образования ФНКЦ ФМБА, на которые 18 ноября сослались российские СМИ, первый подъём заболеваемости ожидается в конце ноября 2026 года, второй — в феврале 2027-го. Это предполагаемые периоды, а не гарантированные даты начала эпидемии в каждом регионе. Фактическую динамику нужно оценивать по недельным сводкам Роспотребнадзора.

На 46-й неделе 2026 года ведомство сообщило примерно о 608 тысячах случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19 суммарно; случаев именно гриппа было более 2,8 тысячи. Среди выявленных вирусов гриппа отмечались A(H1N1), A(H3N2), B и C. Эти данные не означают, что все 608 тысяч заболевших заразились свиным гриппом.

О прогнозе на конец ноября и февраль Life.ru отдельно рассказал в новости про две волны заболевания — это прогноз, а не подтверждение уже начавшейся эпидемии.

Симптомы свиного гриппа у взрослых и детей

Болезнь часто начинается быстро: появляются повышение температуры или озноб, выраженная слабость, головная боль, ломота в мышцах, кашель, боль в горле. Возможны насморк и заложенность носа. У детей иногда возникают рвота и диарея. При этом грипп бывает и без высокой температуры — отсутствие лихорадки не исключает инфекцию.

Инкубационный период обычно составляет один–четыре дня, в среднем около двух дней. При неосложнённом течении основные симптомы часто ослабевают за три–семь дней, но кашель и утомляемость способны сохраняться дольше. Точные сроки индивидуальны.

Симптомы свиного гриппа H1N1 у взрослых: высокая температура, слабость, кашель и головная боль. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Photoroyalty

Если симптомы похожи сразу на несколько инфекций, читайте также, как отличить грипп от ангины и простуды; окончательный диагноз ставит врач.

Как отличить свиной грипп от ОРВИ и COVID-19

Внезапное начало с ломотой и сильной слабостью повышает вероятность гриппа, однако не доказывает его: симптомы инфекций перекрываются. Надёжно установить возбудителя по одной температуре, цвету мокроты или наличию насморка нельзя. Решение о тестировании принимает врач с учётом тяжести заболевания, факторов риска и того, повлияет ли результат на лечение.

Для более широкого сравнения симптомов есть отдельный справочник Life.ru «Грипп или ОРВИ: как отличить заболевания по симптомам». Новый материал посвящён именно A(H1N1) и прогнозу сезона 2026–2027.

Сколько дней заразен человек со свиным гриппом

Человек может передавать вирус примерно за сутки до появления симптомов и обычно до пяти–семи дней после начала болезни. Наибольшая заразность приходится на первые три дня. Дети, люди с ослабленным иммунитетом и пациенты с тяжёлым течением могут выделять вирус дольше. Эти интервалы ориентировочные: по ним нельзя в одиночку решать, безопасно ли возвращаться в коллектив.

Чем опасен свиной грипп и кто в группе риска

Большинство заболевших выздоравливают без тяжёлых последствий, но грипп способен приводить к вирусной или бактериальной пневмонии, обострению астмы, сердечно-сосудистых и других хронических заболеваний. Повышенный риск осложнений — у маленьких детей, пожилых людей, беременных и пациентов с хроническими болезнями или ослабленным иммунитетом. Тяжёлое течение возможно и у ранее здорового человека.

Как лечат грипп A(H1N1)

При симптомах инфекции следует остаться дома, ограничить контакты, обеспечить отдых и питьё; жаропонижающие и другие средства симптоматической помощи применяют по инструкции и по совету врача. При подозрении на грипп людям из групп риска, при тяжёлом либо ухудшающемся течении нужно обращаться за медицинской помощью как можно раньше.

Специфические противовирусные препараты для гриппа назначает врач. Наибольший эффект обычно достигается при начале лечения в первые 48 часов, но при тяжёлой инфекции или у пациентов высокого риска лечение может быть полезно и позже. Самостоятельно начинать приём рецептурных препаратов или выбирать дозировки не следует. Антибиотики не действуют на вирус гриппа и применяются только при бактериальных осложнениях по назначению специалиста.

Для сравнения с прогнозом смотрите данные Роспотребнадзора за 46-ю неделю 2026 года: ведомство сообщало о разных респираторных вирусах, а не только об A(H1N1).

Когда нужна срочная медицинская помощь

Немедленная помощь нужна при затруднённом дыхании, боли или давлении в груди, спутанности сознания, судорогах, выраженном обезвоживании, резкой слабости и ухудшении после временного улучшения. У детей тревожны учащённое или тяжёлое дыхание, синюшность кожи или губ, отсутствие мочеиспускания, необычная вялость, судороги. При опасных симптомах вызывайте экстренную помощь по номеру 112. У младенцев повышение температуры требует особенно быстрой оценки врачом.

Помогает ли прививка от свиного гриппа

Ежегодная сезонная вакцинация — основной способ снизить риск заболевания гриппом и тяжёлых осложнений. Состав вакцин обновляют с учётом циркуляции вирусов, включая A(H1N1). Иммунная защита формируется не мгновенно, поэтому прививку лучше делать заранее. Она не гарантирует полного отсутствия инфекции, но снижает вероятность тяжёлого исхода. Выбор вакцины, возрастные ограничения и противопоказания нужно обсуждать с медицинским работником.

Прививка от свиного гриппа A(H1N1): вакцинация помогает снизить риск тяжёлого течения инфекции и осложнений. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Halfpoint

Life.ru также показывал, как проходит вакцинация от гриппа на рабочем месте и почему она важна для людей с большим количеством ежедневных контактов.

Как снизить риск заражения зимой

Проветривайте помещения, мойте руки, старайтесь избегать тесных контактов с заболевшими, при симптомах оставайтесь дома. В местах большого скопления людей и при контакте с больным может быть полезна медицинская маска. Особенно важно защищать пожилых родственников, маленьких детей и людей с хроническими заболеваниями.

FAQ: частые вопросы о свином гриппе

Будет ли эпидемия свиного гриппа в ноябре 2026 года?

ФМБА прогнозирует подъём в конце ноября, но прогноз сам по себе не равен объявлению эпидемии. Следите за официальной региональной статистикой.

Когда возможна вторая волна гриппа?

В материалах ФМБА указан февраль 2027 года. Это прогнозный период, который может измениться.

Какая температура бывает при A(H1N1)?

Температура часто повышается, но её уровень индивидуален. Грипп возможен и без лихорадки.

Можно ли отличить свиной грипп от обычной простуды по симптомам?

Достоверно — нет. При необходимости врач использует тестирование.

Сколько дней свиной грипп заразен для окружающих?

Обычно от суток до симптомов до пяти–семи дней после начала болезни; у отдельных групп дольше.

Нужно ли принимать антибиотики при свином гриппе?

Нет, они не действуют на вирус. Их назначают лишь при подтверждённых или предполагаемых бактериальных осложнениях.

Помогает ли осельтамивир?

Врач может назначить противовирусный препарат при гриппе, особенно пациентам с риском осложнений. Начинать самолечение не следует.

Может ли привитый человек заболеть?

Да, ни одна вакцина не даёт абсолютной защиты, но вакцинация уменьшает риск тяжёлых осложнений.

Когда обращаться к врачу?

При высокой вероятности гриппа у человека из группы риска — рано, при опасных симптомах — немедленно.

Опасен ли A(H1N1) для детей?

У маленьких детей риск осложнений выше; при ухудшении состояния нужна оперативная медицинская оценка.

Авторы Александра Новоселова