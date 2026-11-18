С 18 по 24 ноября во всём мире проходит Всемирная неделя повышения осведомлённости об устойчивости к противомикробным препаратам. Дата выпадает на самый разгар сезона простуд, когда многие при первом чихе открывают домашнюю аптечку и ищут там знакомую пачку антибиотика. Роспотребнадзор называет самолечение одной из главных причин антибиотикорезистентности в России. Мы разобрались, почему таблетки от бактерий бессильны против гриппа и ОРВИ, чем опасна «подстраховка» и когда без них правда не обойтись.

Вирус против бактерии

Почему антибиотики не действуют на вирусы гриппа и ОРВИ. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Photoroyalty

Антибиотик бьёт по устройству бактерии: например, разрушает её стенку или ломает выработку белков. У вируса нет ни стенки, ни собственной «фабрики», он размножается внутри наших клеток. Поэтому грипп и ОРВИ антибиотику не по зубам. Ощущение, что «таблетка помогла», появляется потому, что простуда проходит сама. Мозг охотно связывает выздоровление с последним лекарством, у него хватает странных «глюков», от эффекта двери до парижского синдрома.

Таблетка «на всякий случай»

Антибиотик «на всякий случай» не защищает от осложнений. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Patcharanan

Самый живучий миф звучит так: выпью заранее, чтобы не было осложнений. Но приём антибиотика при обычной простуде практически не защищает ни от отита, ни от синусита, ни от пневмонии. Антибиотик назначают при подтверждённой или обоснованно предполагаемой бактериальной инфекции. Препарат выбирают с учётом вероятного возбудителя, а при необходимости уточняют лечение по результатам анализов. Таблетки, которые человек глотал «для профилактики», только мешают врачу и могут затруднить выбор лечения. Зато микробы получают отличную тренировку.

Зелёные сопли и жар под 39

Зелёные сопли и температура: когда при простуде нужен врач. Фото © Shutterstock / FOTODOM / PeopleImages

Цвет выделений из носа пугает многих, но зелёный оттенок дают вовсе не бактерии. Зелёный оттенок связан с ферментом миелопероксидазой, который выделяют иммунные клетки — нейтрофилы. Так часто бывает через несколько дней после начала самой обычной вирусной простуды, поэтому по цвету соплей и мокроты нельзя понять, нужен ли антибиотик. С высокой температурой та же история. Грипп запросто поднимает её до 39 градусов и выше, и бактерии здесь совершенно ни при чём. Сама по себе высокая температура не показывает, нужен ли антибиотик.

Насторожиться следует, если насморк и заложенность держатся больше десяти дней и не идут на спад. Тревожный знак и «вторая волна», когда человеку стало лучше, а потом вдруг хуже: вернулась высокая температура, заболело ухо, появились одышка или боль в груди. Это повод снова идти к врачу, а не в аптеку. Симптомы вообще нередко обманывают, и простуда тут не исключение. Например, жажду и частые походы в туалет легко списать на стресс, хотя так может проявляться диабет.

Стрептококковая ангина и пневмония

Стрептококковая ангина и пневмония: когда нужны антибиотики. Фото © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Антибиотики нужны там, где болезнь вызвали бактерии. Классический пример — стрептококковая ангина. Её подтверждают экспресс-тестом или мазком из горла, ведь боль при глотании и налёт на миндалинах бывают и при вирусной инфекции. Если в анализе нашли стрептококк группы А, курс проводят полностью. Этот микроб опасен поздними осложнениями. После стрептококковой инфекции могут развиться осложнения: острая ревматическая лихорадка с поражением сердца, включая клапаны, а также постстрептококковое воспаление почек. Острая ревматическая лихорадка обычно возникает через 1–5 недель после инфекции.

В том же списке пневмония, часть отитов и синуситов, инфекции мочевых путей. Решение всегда принимает врач после осмотра и, если нужно, анализов. Он учитывает возраст, вес, аллергии и другие лекарства пациента. Иногда даже при бактериальной инфекции доктор решает обойтись без антибиотика, потому что организм справится сам. Человеку, который привык лечиться «по-серьёзному», это кажется странным. Но именно так выглядит грамотный подход, а не попытка сэкономить на пациенте.

Пророчество Флеминга

Александр Флеминг в лаборатории больницы Святой Марии в Лондоне, 1943 год. Фото © Wikipedia

Об опасности бездумного приёма предупреждал открыватель пенициллина Александр Флеминг. В декабре 1945 года в нобелевской лекции он сказал, что однажды пенициллин сможет купить кто угодно. А человек, который примет слишком малую дозу, научит микробов сопротивляться. Он даже привёл условный пример: мужчина лечит горло, заражает жену, у неё пневмония, и лекарство уже не берёт. Прогноз сбылся быстро, и сегодня ВОЗ относит устойчивость бактерий к главным угрозам здоровью.

Остатки из домашней аптечки

Остатки антибиотиков в аптечке и прерванный курс лечения. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Kim Kuperkova

Таблетки после прошлой болезни кажутся полезным запасом. Их пьют при похожих симптомах или отдают маме. Но препарат подбирают под конкретную болезнь и конкретного человека, а прошлогодняя ангина и нынешний бронхит могут требовать совсем разного лечения. В России антибиотики для системного применения отпускают по рецепту. Обычный бумажный рецепт после отпуска препарата возвращают пациенту с соответствующей отметкой. Без рецепта такой антибиотик отпускать нельзя.

Вторая ошибка — бросить курс на третий день, как только полегчало. Болезнь может вернуться, и лечить её будет уже сложнее. Продлевать приём по своему усмотрению тоже нельзя: сколько пить, решает врач. Безобидными эти лекарства не назовёшь даже при правильном лечении. Они могут вызывать диарею и аллергию, бьют по печени, а иногда провоцируют тяжёлое воспаление кишечника из-за бактерии клостридиум диффициле. Достаётся и полезной микрофлоре, и восстанавливается она долго.

Промывание носа, морс и прививка

Как лечить простуду без антибиотиков. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Parfenish_579

При обычной простуде организму нужны отдых, тёплое питьё и проветривание. Нос промывают солевыми растворами, жаропонижающее принимают по необходимости. Лучше остаться дома, чтобы не раздавать вирус коллегам, и чаще мыть руки. Противовирусные препараты при гриппе назначает врач, а самой надёжной защитой от него считается ежегодная прививка. Из напитков подойдут морс, чай с лимоном и настоящий кисель из ягод, если сварить его без порошка и с правильной густотой.

Итак, антибиотик не лечит грипп и простуду, не спасает от осложнений «заранее» и не ускоряет выздоровление. Он нужен при бактериальных болезнях: стрептококковой ангине, пневмонии, некоторых отитах, синуситах и инфекциях мочевых путей, и выписать его должен врач. Каждая лишняя пачка работает на бактерии, а не на нас. Флеминг когда-то заметил плесень в чашке с микробами и понял, что она значит. Если вы тоже любите замечать детали, проверьте себя и вспомните, какая улика в детективах СССР изменила всё.