Отказ от конфет и пирожных сам по себе не гарантирует защиту от сахарного диабета. При развитии заболевания важную роль играет не только количество сладкого в рационе, но и общий избыток калорий. Об этом «Газете.ru» рассказала профессор кафедры эндокринологии РМАНПО Минздрава России, доктор медицинских наук Екатерина Шестакова.

По словам специалиста, распространённое представление о том, что диабет возникает исключительно из-за сахара, ошибочно. При диабете второго типа значение имеют разные факторы, в том числе избыточный вес и наследственная предрасположенность.

Высококалорийное питание может повышать риск заболевания, даже если человек редко ест конфеты и другие десерты. Поэтому людям старше 45 лет, а также тем, у кого есть лишний вес или родственники с диабетом, врачи рекомендуют следить за рационом и ограничивать не только кондитерские изделия, но и жирную пищу.

Для организации питания Шестакова предложила использовать принцип тарелки. Половину её должны занимать овощи, четверть — гарнир, а оставшуюся часть — белковые продукты, например нежирные рыба, мясо или птица.

А ранее россиянам рассказали о почти 20 типах сахарного диабета. По словам медика, моногенные формы диабета могут существенно различаться по течению и необходимому лечению. Одним пациентам требуется инсулинотерапия, другим достаточно принимать таблетированные препараты.