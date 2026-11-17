«Чем больше стаж, тем риски выше»: Курильщики на 50% чаще заболевают сахарным диабетом
Нарколог Холдин предупредил курильщиков о высоком риске сахарного диабета
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У курильщиков риск заболеть сахарным диабетом второго типа почти на 50% выше, чем у некурящих, предупредил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин. По его словам, под действием никотина и других веществ в табачном дыме клетки хуже реагируют на инсулин и медленнее усваивают глюкозу из крови.
«Чем больше стаж курения и количество выкуренных за день сигарет, тем риски выше», — подчеркнул собеседник «Радио 1».
После каждой сигареты организм выделяет гормоны стресса, из-за чего уровень сахара в крови поднимается. Людям, у которых уже диагностировали диабет, курение мешает держать глюкозу под контролем и повышает риск инфаркта и инсульта.
Врач посоветовал воздержаться от сигареты перед сдачей крови на сахар натощак и перед позитронно-эмиссионной томографией (ПЭТ). Даже временный скачок глюкозы после курения может исказить результаты обследования.
Ранее Life.ru выяснил, как выявить диабет второго типа, если самочувствие годами не вызывает тревоги. Помимо анализа на глюкозу натощак, врачи используют анализ на гликированный гемоглобин. Он показывает, каким в среднем был уровень сахара за последние два-три месяца.