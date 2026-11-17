У курильщиков риск заболеть сахарным диабетом второго типа почти на 50% выше, чем у некурящих, предупредил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин. По его словам, под действием никотина и других веществ в табачном дыме клетки хуже реагируют на инсулин и медленнее усваивают глюкозу из крови.

«Чем больше стаж курения и количество выкуренных за день сигарет, тем риски выше», — подчеркнул собеседник «Радио 1».

После каждой сигареты организм выделяет гормоны стресса, из-за чего уровень сахара в крови поднимается. Людям, у которых уже диагностировали диабет, курение мешает держать глюкозу под контролем и повышает риск инфаркта и инсульта.

Врач посоветовал воздержаться от сигареты перед сдачей крови на сахар натощак и перед позитронно-эмиссионной томографией (ПЭТ). Даже временный скачок глюкозы после курения может исказить результаты обследования.