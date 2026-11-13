Чем больше сигарет человек выкуривает ежедневно, тем выше вероятность развития деменции. К такому выводу пришли учёные австралийского Университета Кёртина, проанализировавшие данные примерно 2,8 миллиона человек. Результаты исследования опубликованы в журнале eClinicalMedicine, сообщает Euronews.

Согласно полученным данным, у курящих людей риск деменции оказался на 31% выше, чем у тех, кто никогда не употреблял табак. Для болезни Альцгеймера разница составила 40%, а для сосудистой деменции — 52%.

Исследователи также установили зависимость между количеством сигарет и вероятностью заболевания. У людей, выкуривающих по 10 штук в день, риск деменции был повышен на 16%, а при 20 сигаретах — на 34% по сравнению с никогда не курившими.

Руководитель исследования Марио Серфо отметил, что при оценке последствий курения необходимо учитывать не только угрозу для сердца и лёгких и вероятность развития рака, но и влияние на здоровье мозга. По его словам, связь с деменцией становится выраженнее по мере увеличения ежедневного потребления табака.

При этом у бывших курильщиков исследователи не обнаружили повышенного риска деменции относительно людей, которые никогда не курили. Вероятность заболевания у отказавшихся от сигарет также оказалась ниже, чем у продолжающих курить.

Авторы подчеркнули, что полученные результаты указывают на статистическую связь, но не доказывают, что именно курение непосредственно вызывает деменцию. Тем не менее данные дополняют научные свидетельства возможной пользы отказа от табака для здоровья мозга.

Соавтор работы Блоссом Стефан предложила уделять больше внимания когнитивным последствиям курения в профилактических кампаниях. Учёные рекомендовали размещать соответствующие предупреждения на сигаретных пачках и включать информацию о здоровье мозга в программы отказа от табака. Кроме того, специалисты считают необходимым выяснить, как возраст прекращения курения и продолжительность воздержания влияют на риск заболевания.

Ранее Life.ru сообщал, что почти у каждого четвёртого россиянина есть или были родственники с диагностированной деменцией. Согласно исследованию НАФИ и проекта «Деменция.net», доля таких респондентов выросла с 18% в 2024 году до 24% в 2026-м. При этом 83% участников опроса признались, что не знают, как выявляют когнитивные нарушения, либо затруднились с ответом.