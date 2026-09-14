Не диагноз, а риск: Врач раскрыл главный нюанс новых тестов на Альцгеймер

Людям без проблем с памятью пока не стоит сдавать новые анализы крови на болезнь Альцгеймера. С таким предупреждением выступил специалист по биомаркерам Николас Эштон из Banner Health в Аризоне, пишет Independent. По его словам, подобное тестирование здоровых людей оправдано лишь в рамках исследований.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) разрешило применение четырёх анализов крови, которые помогают врачам установить, связаны ли нарушения памяти и другие когнитивные симптомы с болезнью Альцгеймера. Такие тесты позволяют обнаруживать биомаркеры заболевания менее инвазивным способом, чем исследование спинномозговой жидкости или ПЭТ.

Однако для людей без симптомов эти анализы не предназначены. Повышенный уровень связанных с Альцгеймером биомаркеров ещё не означает, что у человека обязательно разовьются нарушения памяти: часть пожилых людей с накоплением амилоида годами не сталкивается с когнитивными проблемами. Возможны и ложноположительные результаты.

Для пациентов, у которых симптомы уже появились, более быстрая диагностика имеет практический смысл. Она может помочь раньше определить причину нарушений и получить доступ к препаратам, способным умеренно замедлять ухудшение состояния на ранних стадиях болезни.

Тем, кого беспокоит риск деменции в будущем, специалисты советуют прежде всего работать с факторами, которые можно изменить. Исследование с участием более 12 тысяч человек показало: участники, которые в среднем возрасте не курили, не имели диабета и повышенного давления, прожили без деменции почти на 13 лет дольше тех, у кого присутствовали все три фактора. Авторы подчёркивали, что работа показывает связь, но не доказывает прямую причинность.

Для здоровья мозга врачи также рекомендуют регулярную физическую активность, полноценный сон, сбалансированное питание и своевременный контроль артериального давления. Исследователи считают средний возраст особенно важным периодом для профилактики сосудистых факторов риска деменции.