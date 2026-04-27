«Идеально сдал тесты»: Болезнь Альцгеймера годами скрывалась за блестящей эрудицией судьи

Британка, чей муж страдает болезнью Альцгеймера, заявила, что стандартные когнитивные тесты могут не выявить начальные изменения на фоне деменции. Об этом Кэролайн рассказала в беседе с изданием Metro.

Тони был юристом и работал судьёй, отличался незаурядным интеллектом, богатой речью и отличными коммуникативными навыками. По словам Кэролайн, именно эти качества долго маскировали первые признаки болезни.

Едва заметные изменения стали проявляться, когда мужчине исполнилось 70 лет и он вышел на пенсию: прежде жизнерадостный и общительный Тони стал замкнутым в компаниях, у него случались приступы тревоги, он стал хуже управлять автомобилем и однажды съехал в кювет. Позже начались проблемы с памятью — однажды он забыл о подарке, который они вместе выбирали для друзей всего днём ранее.

Через несколько дней на приёме у врача Тони блестяще справился с когнитивными тестами и задачами на память и восприятие, однако дальнейшее обследование выявило болезнь Альцгеймера. Поначалу мужчине было трудно принять диагноз, но со временем он привык и стал чаще видеться с близкими.

Прошло шесть лет с момента постановки диагноза. В последнее время Тони перестал узнавать родных и стал хуже ходить, но, по словам Кэролайн, по сравнению с другими пациентами он чувствует себя хорошо.

Тем временем отечественные учёные плотно занимаются технологией ранней диагностики болезни Альцгеймера. Как рассказали в Федеральном медико-биологическом агентстве, в ближайшее время в России появятся тест-системы для своевременного выявления недуга. Представитель агентства пояснила, что патологический процесс может начаться за два десятилетия до появления когнитивных нарушений, поэтому особенно важны биомаркеры и системы диагностики — Центр мозга уже разработал такие тесты, которые скоро поступят на регистрацию.