Китай запустил кампанию по борьбе с болезнью Альцгеймера

Китай запустил масштабную кампанию по борьбе с болезнью Альцгеймера — к 2050 году, по прогнозам, почти каждый десятый житель КНР может страдать от деменции. Власти мобилизуют ведущие научные учреждения, биотехнологические компании и экспертов для ускоренной разработки оригинальных методов лечения. Об этом пишет газета South China Morning Post со ссылкой на опубликованное ранее научное исследование.

«Эти цифры означают, что к 2050 году почти каждый десятый гражданин может страдать от этого пока неизлечимого заболевания головного мозга, основной причиной которого является болезнь Альцгеймера», — отмечает издание.

За последние 30 лет число диагностированных случаев в стране увеличилось втрое. В конце марта в Пекине официально стартовал национальный проект по разработке новых биологических препаратов для лечения Альцгеймера. В его рамках Китай планирует создать четыре оригинальных лекарства, способных замедлить или остановить прогрессирование неизлечимой болезни.

Ранее российские учёные в составе международной группы установили, что дисбаланс кишечной микрофлоры способен вызывать тяжёлые нервные и психические заболевания. Например, депрессию, тревожность, аутизм, болезни Альцгеймера и Паркинсона.