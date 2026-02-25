В России разработали тест-системы для ранней диагностики болезни Альцгеймера

В России вскоре появятся тест-системы для выявления болезни Альцгеймера на ранних стадиях. Об этом сообщила первый заместитель руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Татьяна Яковлева на Форуме будущих технологий.

«В мире известно 200 дефектов когнитивного здоровья, но особенно это Альцгеймер. Даже вот, знаете, патологический процесс уже в организме идёт, 20 лет может пройти, и только тогда появляются когнитивные какие-то нарушения. Поэтому нам очень важны биомаркеры и разработка тест-систем. Сегодня Центр мозга уже разработал эти тест-системы, и они уже перейдут сейчас на регистрацию», — рассказала Яковлева.

Болезнь Альцгеймера — разновидность старческого слабоумия, проявляющаяся тотальной деменцией с прогрессирующим распадом памяти. Она названа по имени немецкого врача Алоиса Альцгеймера, впервые описавшего её в 1906 году. В основе заболевания лежит диффузная атрофия головного мозга, преимущественно его коры.

Ранее Life.ru писал, что российские учёные планируют создать вакцину от рака поджелудочной железы. Новая разработка нацелена на борьбу с одной из самых агрессивных форм онкологии. Как отметил главный онколог Минздрава Андрей Каприн, применяемые технологии могут быть масштабированы и на другие виды рака.