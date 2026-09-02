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Опубликовано 2 сентября, 10:58

Глаза могут предупредить о болезни Альцгеймера задолго до первых симптомов, выяснили учёные

Учёные нашли признаки риска Альцгеймера на снимках сетчатки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Chinnapong

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Chinnapong

Снимки сетчатки могут помочь выявлять повышенный риск болезни Альцгеймера ещё до появления симптомов. Учёные с помощью машинного обучения проанализировали 62 876 изображений и обнаружили особенности, связанные с последующим развитием заболевания. Их исследование опубликовано в журнале Alzheimer's & Dementia: Diagnosis, Assessment & Disease Monitoring.

В частности, речь идёт о снижении плотности сосудов, повышении их жёсткости и истончении зрительного нерва. У людей, у которых впоследствии мог развиться Альцгеймер, также отмечалось сужение мелких артерий и артериол сетчатки.

Исследователи подчёркивают, что метод пока не предназначен для диагностики болезни и выявленные связи требуют дальнейшей проверки. Однако обычные офтальмологические снимки в будущем могут стать дополнительным способом оценивать риск когнитивных нарушений.

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Дарья Денисова
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