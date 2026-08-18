Российские врачи первыми в мире опробовали лечение болезни Альцгеймера через «чистку» ДНК

В Клинике нервных болезней Сеченовского университета впервые в мире применили новый подход к лечению болезни Альцгеймера. Вместо воздействия на мозг врачи попробовали очищать плазму крови пациентов от внеклеточной ДНК и связанных с ней воспалительных компонентов.

Метод называется селективная плазмосорбция. С помощью специальной колонки «НуклеоКор» из крови удаляют ДНК-содержащие структуры, в том числе компоненты нейтрофильных ловушек (NETs), которые связывают с системным воспалением. При этом нормальные компоненты плазмы стараются сохранить.

Как пояснила заведующая кабинетом трансфузиологии Наталья Сивцевич, именно системное воспаление играет ключевую роль в прогрессировании болезни Альцгеймера: оно повышает проницаемость сосудов и способствует накоплению β-амилоида, повреждающего нейроны. В рамках пилотного исследования три пациента прошли курс из трёх процедур с интервалом 2–3 дня. За одну процедуру обрабатывалось 200% объёма циркулирующей плазмы.

Через три месяца после терапии неврологи отметили положительные изменения: улучшилась эпизодическая вербальная память, внимание и скорость обработки информации. Также зафиксирована позитивная динамика повседневного функционирования. Директор клиники Владимир Парфенов подчеркнул, что существующие методы лечения имеют ограниченную эффективность и значительные побочные эффекты. Новый подход воздействует не на симптомы, а на один из механизмов развития заболевания — системное воспаление.

Исследование носит пилотный характер, его результаты требуют подтверждения на большей выборке пациентов. Однако первые данные дают основания говорить о перспективности метода.

Ранее в Сеченовском университете впервые в России провели замену тазобедренного сустава с помощью робота. До этого врачи уже использовали роботическую систему для замены коленных суставов. Операцию планируют заранее — делают компьютерную томографию скелета пациента от позвоночника до стоп. Это позволяет учесть все особенности строения тела, ведь у каждого человека они уникальны.