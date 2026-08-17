Пробил череп арматурой и поехал домой: врачи Владивостока спасли невероятно стойкого дачника

Во Владивостоке врачи спасли 45-летнего мужчину, который получил тяжёлую травму головы на даче, самостоятельно вытащил из раны металлический стержень и после этого отправился домой. За медицинской помощью он обратился лишь на следующий день, когда головная боль стала невыносимой.

По имеющимся данным, мужчина оступился и упал на арматуру. Стержень прошёл через челюсть и проник в череп. Несмотря на это, пострадавший самостоятельно его извлёк и не стал сразу обращаться к врачам.

Спустя сутки мужчине стало хуже, и он вызвал скорую. В больнице у него обнаружили перелом основания черепа, множественные гематомы и травматическое субарахноидальное кровоизлияние.

Пациента срочно прооперировали нейрохирурги Владивостокской клинической больницы №2. Операция продолжалась около четырёх часов.

«Это был один из сложнейших случаев, когда требовалась максимальная точность и слаженная работа всей команды», — рассказал заведующий первым нейрохирургическим отделением Дмитрий Захаров, его цитату приводит Telegram-канал Кровавая Барыня.

Врачи удалили фрагменты повреждённых костей и восстановили оболочки мозга, что позволило предотвратить утечку спинномозговой жидкости. Операция прошла успешно.

Мужчину уже выписали в удовлетворительном состоянии. Теперь ему предстоит длительная реабилитация.