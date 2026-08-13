Вкусное филе чуть не убило: Россиянин месяц проходил с зубочисткой в желудке

В Калининграде врачи спасли мужчину, который случайно проглотил зубочистку вместе с куриным филе и обратился за помощью лишь спустя месяц. Случай описал областной Минздрав. Пациент рассказал, что блюдо оказалось настолько вкусным, что в момент еды он ничего не заметил.

Первые две недели мужчина продолжал вести обычный образ жизни, не подозревая об инородном предмете. Тревогу он забил только после появления недомогания. Обследование показало, что деревянная зубочистка проткнула стенку желудка насквозь и спровоцировала воспаление. Ситуация потребовала срочного вмешательства.

В Центральной городской клинической больнице провели гибридную операцию: зубочистку извлекли эндоскопом через желудок, а повреждённую стенку ушили со стороны брюшной полости. Операция завершилась успешно. После стабилизации состояния мужчину выписали из больницы и перевели на амбулаторное лечение.

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