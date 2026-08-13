«Перепутала с лопухом»: Подмосковная пенсионерка получила ожоги от борщевика, собирая травы

Пожилая жительница Подмосковья получила серьёзные ожоги, перепутав борщевик с лопухом. Она собирала травы для лечения острого инфекционного заболевания по народному рецепту. Помощь женщине оказали специалисты Егорьевской больницы. Об этом сообщили в пресс-служба подмосковного Минздрава.

Пациентка пыталась справиться с острым инфекционным заболеванием самостоятельно и сорвала лист растения, приняв его за лопух. После контакта с кожей и солнечным светом сок борщевика вызвал выраженное поражение.

«Сок растения попадает на кожу и одежду, а затем под воздействием ультрафиолета появляется фитофотодерматит. Это дерматит двойного действия: от самого растения и от солнца», — рассказал врач общей практики Александр Кофанов.

Чтобы предупредить бактериальные осложнения, медики обработали раны антибактериальным препаратом и ввели пациентке антигистаминное средство. На этапе восстановления кожи используются препараты, призванные снизить риск сильного рубцевания.

Сейчас состояние женщины оценивается как удовлетворительное. Она остаётся под наблюдением врачей, которые проводят перевязки и следят за заживлением.

Медики советуют после контакта с борщевиком сразу промыть кожу водой с мылом и несколько дней избегать солнца. При покраснении или появлении волдырей необходимо обратиться за медицинской помощью.

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