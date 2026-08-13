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13 августа, 10:01

Хрусталик «упал» на дно глаза: Врачи в Люберцах вернули женщине зрение после старой травмы

В Люберцах врачи вернули зрение женщине спустя год после травмы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DS Tkachuk

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DS Tkachuk

Жительнице Подмосковья вернули зрение на правом глазу, которое она потеряла из-за последствий падения годичной давности. Сложную многоэтапную операцию провели офтальмохирурги Люберецкой больницы, сообщила пресс-служба подмосковного Минздрава.

После травмы женщина не обратилась к врачам, поскольку поначалу не придала случившемуся значения. Однако удар привёл к разрыву связок хрусталика: тот сместился в стекловидное тело и фактически оказался на глазном дне.

«Хирургическое вмешательство было сложным и многоэтапным. Сначала мы провели пациентке витрэктомию — операцию, при которой удаляют стекловидное тело», — рассказала офтальмохирург Виктория Петраш.

Затем врачи ввели в полость глаза специальную тяжёлую жидкость, благодаря которой смещённый хрусталик удалось поднять. Его разрушили ультразвуком и удалили, после чего установили искусственный и надёжно зафиксировали его.

Вмешательство прошло успешно. Сейчас пациентка различает четвёртую строку таблицы Сивцева, читает и ориентируется в пространстве с помощью очков. Врачи называют такой результат особенно хорошим с учётом давности травмы.

Женщину уже выписали под наблюдение офтальмолога. Медики напомнили, что даже кажущаяся незначительной травма головы или глаза требует своевременного обследования: последствия повреждений могут проявиться позднее и оказаться необратимыми.

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Ранее Life.ru писал о пациенте, которому врачи МОНИКИ спасли зрение после тяжёлой травмы глаза. Туда ему попал гвоздь, который проник через глазницу вглубь головы и остановился рядом с крупными сосудистыми сплетениями. Медики провели сложную операцию, удалили инородное тело и ушили повреждённую склеру.

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Владимир Озеров
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