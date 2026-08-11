Лишившаяся «маски Бэтмена» Луна Феннер подарила российским врачам свои рисунки

Семилетняя американка Луна Феннер завершила основной этап лечения в Петербурге и на прощание подарила свои рисунки врачам, которые помогали удалить родимое пятно с её лица. После заключительной операции девочку выписали из больницы, вскоре она вернётся домой и снова пойдёт в школу.

Мама Луны рассказала, что дочь осталась в восторге от результата лечения и особенно радовалась гладкой коже. Семья планирует ещё приезжать в Россию для небольших коррекций, сообщает RT.

«У меня гладкая кожа! Как здорово!» — такими словами, по воспоминаниям матери, Луна отреагировала на изменения во внешности.

Девочка родилась с гигантским меланоцитарным невусом на лице. Лечение в России проходило в несколько этапов. С 2024 года работу продолжили петербургские специалисты.