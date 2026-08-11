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11 августа, 14:57

Лишившаяся «маски Бэтмена» Луна Феннер подарила российским врачам свои рисунки

Обложка © ТАСС / Александр Демьянчук

Обложка © ТАСС / Александр Демьянчук

Семилетняя американка Луна Феннер завершила основной этап лечения в Петербурге и на прощание подарила свои рисунки врачам, которые помогали удалить родимое пятно с её лица. После заключительной операции девочку выписали из больницы, вскоре она вернётся домой и снова пойдёт в школу.

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Мама Луны рассказала, что дочь осталась в восторге от результата лечения и особенно радовалась гладкой коже. Семья планирует ещё приезжать в Россию для небольших коррекций, сообщает RT.

«У меня гладкая кожа! Как здорово!» — такими словами, по воспоминаниям матери, Луна отреагировала на изменения во внешности.

Девочка родилась с гигантским меланоцитарным невусом на лице. Лечение в России проходило в несколько этапов. С 2024 года работу продолжили петербургские специалисты.

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Ранее американке сняли швы и повязки после заключительной операции в Петербурге. Медики сообщили, что процедура прошла успешно. Позже девочка снова приедет в Россию на операции.

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Борис Эльфанд
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