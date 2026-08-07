Девочка из США, избавленная от «маски Бэтмена», блистала в платье принцессы

Девочка из США Луна Феннер, которую петербургские врачи лечили от гигантского врождённого родимого пятна на лице, приняла участие в фотосессии в честь завершения лечения. На снимках она позирует в розовом платье принцессы — счастливая и уверенная в себе. Об этом РИА «Новости» рассказала лечащий врач Ольга Филиппова.

22 июля Луне провели заключительную операцию по удалению остатков невуса и рубцов, а на следующий день сняли швы и повязки. По словам врачей, «маска Бэтмена» снята. После снятия повязок девочка была счастлива и танцевала.

Луна Феннер родилась с гигантским меланоцитарным невусом, который почти полностью покрывал её лицо и внешне напоминал маску Бэтмена. Американские медики предложили семье сложный и многоэтапный протокол лечения, и родители решили обратиться к российским специалистам. Первые хирургические вмешательства провели в Краснодаре, затем эстафету приняли врачи из Санкт-Петербурга. Перед финальным этапом у девочки обнаружили подозрительное образование на плече — его удалили и отправили на гистологию. Совсем недавно ребёнку сняли послеоперационные швы.