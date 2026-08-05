Счастливый финал: Маленькой американке в «маске Бэтмена» сняли швы после финальной операции в РФ

Маленькой американке Луне Феннер, получившей прозвище «ребёнок в маске Бэтмена» из-за врождённого гигантского родимого пятна на лице, сняли швы после заключительного хирургического вмешательства. Об этом сообщили в частной клинике Санкт-Петербурга, где проходило лечение девочки.

«Луне сегодня сняли швы и повязки, всё прошло хорошо», — рассказала администратор профильного отделения РИА «Новости».

Американские врачи отказали семье в лечении, предложив сложную программу вмешательств, которую было трудно реализовать. Однако публикация о девочке привлекла внимание краснодарских медиков, которые связались с родителями и предложили свою помощь. К октябрю 2021 года Луне провели уже шесть операций, а с апреля 2024 года лечение продолжилось в Санкт-Петербурге.

Снятие швов стало важным этапом на пути к выздоровлению. Теперь девочка сможет вернуться к нормальной жизни, а её история — пример того, как неравнодушие и профессионализм врачей могут изменить судьбу, даже когда первоначальный прогноз кажется безрадостным.

Напомним, в Петербурге прошла последняя операция для Луны Феннер — девочки из США, известной как ребёнок в «маске Бэтмена», которая длилась около шести часов, и врачи сообщили, что всё прошло по плану. В конце мая ей установили тканевые экспандеры, которые постепенно наполняли до растяжения кожи, после чего приступили к главной операции.