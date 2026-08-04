Американке Луне с «маской Бэтмена» снимут швы после финальной операции в Петербурге

Луне Феннер, маленькой американке с врождённым гигантским невусом на лице, из-за которого её в соцсетях прозвали ребёнком в «маске Бэтмена» скоро снимут швы после заключительной операции. Об этом сообщили РИА «Новости» в петербургской частной клинике, где лечится девочка.

«Снятие швов запланировано на завтра, 5 августа», – сообщила администратор профильного отделения клиники.

Мама девочки Кэрол Феннер ранее рассказывала, что дочь чувствует себя очень хорошо и с нетерпением ждёт, когда швы наконец уберут. По её словам, Луна буквально «считает дни» до этого момента.

Напомним, девочка родилась с огромным чёрным родимым пятном, которое покрывало почти всё её лицо. Это гигантский меланоцитарный невус, за схожесть с маской из фильмов о Бэтмене его так и прозвали. Американские врачи взяться за лечение отказались, предложив семье слишком сложную и трудновыполнимую программу операций. Помочь ребёнку согласились российские медики.

Незадолго до этого мама Луны показала видео, на котором девочка танцует, восстанавливаясь после заключительной операции в Санкт-Петербурге. Ролик Кэрол опубликовала в соцсетях. В клинике подтвердили, что хирургическое вмешательство завершилось успешно: врачам удалось убрать остатки врождённого невуса и рубцы.