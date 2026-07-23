Мать девочки в «маске Бэтмена» показала видео с ней после последней операции в Петербурге

Маленькая американка Луна Феннер, известная как ребёнок в «маске Бэтмена», восстанавливается после заключительной операции в Санкт-Петербурге. Видео с танцующей девочкой опубликовала её мама Кэрол.

Девочка в «маске Бэтмена» Луна пробует танцевать после операции в Петербурге. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/luna.love.hope

Администратор частной клиники сообщил об успешном завершении хирургического вмешательства. Медикам предстояло убрать остатки гигантского врождённого невуса и сформировавшиеся рубцы.

Лечащий врач Ольга Филиппова подробно рассказала в социальных сетях о ходе процедуры. Специалисты иссекли участок алопеции в теменной зоне, скорректировали оставшиеся шрамы на лбу и веках, а также очистили центральную часть лица от фрагментов пятна и грубой рубцовой ткани. На опубликованных Кэрол кадрах Луна выглядит весёлой и довольной, пытаясь пританцовывать сразу после операции.

Ближайшие две недели ребёнку предстоит провести в послеоперационных повязках. Доктор Филиппова пообещала продемонстрировать результат после снятия швов.

Девочка по имени Луна Феннер из Флориды родилась с врожденным гигантским невусом — большим темным родимым пятном, которое закрывало почти всю верхнюю половину ее лица, из-за чего в СМИ и соцсетях её прозвали «девочкой в маске Бэтмена». На протяжении нескольких лет она проходила курс лечения в России, где врачи поэтапно удаляли пораженную кожу и проводили пересадки. Накануне в Петербурге состоялась финальная операция, которая длилась около 6 часов и завершилась успешно — хирурги убрали последние остатки невуса и рубцы, восстановив нормальную кожу на лице и веках.