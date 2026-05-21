Американская девочка с «маской Бэтмена» снова прилетела в Россию ради операции

Девочка из США Луна Феннер, родившаяся с гигантским пятном на лице, в третий раз приехала в Санкт-Петербург для продолжения лечения. Об этом РИА «Новости» сообщили в частной клинике, где ребёнку предстоит очередная операция.

«Луна приехала к нам в ночь со вторника на среду. Операция назначена на следующую неделю, предварительно, на среду», — сказала администратор клиники.

У Луны врождённый гигантский меланоцитарный невус, который покрывал почти всё лицо. Из-за внешнего сходства с тёмной маской супергероя девочку в Сети называли ребёнком в «маске Бэтмена».

В США родителям предложили сложную программу операций, которую семья сочла трудновыполнимой. Позже лечение начали российские врачи: в октябре 2021 года краснодарские медики провели шестую процедуру по удалению родимого пятна.

В апреле 2024 года семья впервые приехала в Санкт-Петербург для продолжения курса в частной клинике. Затем лечение продолжилось летом 2025 года.

Напомним, российские хирурги взялись за лечение Луны Феннер в сентябре 2019 года. Заокеанские врачи предлагали родителям девочки 80 операций за огромные деньги. Но помощь неожиданно пришла с Кубани. Удалять гигантский невус начал краснодарский хирург-онколог Павел Попов. Позже семья продолжила процедуры в Петербурге.