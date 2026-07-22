Финал долгой истории: Американке Луне с «маской Бэтмена» сделали последнюю операцию в Петербурге

В Петербурге прошла последняя операция для Луны Феннер — девочки из США, которую в интернете прозвали ребёнком в «маске Бэтмена». Об этом рассказали РИА «Новости» в частной клинике, где лечится маленькая пациентка.

По словам собеседницы агентства, операция началась в 10:30 и продолжалась около шести часов.

«Всё прошло как планировалось», — отметили врачи.

В конце мая мама Луны Кэрол поделилась новостью: девочку выписали из стационара после установки четырёх тканевых экспандеров. Их наполняли постепенно, в несколько этапов, и лишь когда кожа была достаточно растянута, врачи приступили к главной операции. Она и состоялась в эту среду.

Напомним, малышка родилась с огромным чёрным пятном, которое почти полностью закрывало лицо. Форма этого гигантского меланоцитарного невуса напоминала тёмную маску супергероя. Американские специалисты браться за лечение отказались, предложив семье слишком сложную программу операций. Помощь оказали российские врачи. Сначала девочке провели ряд операций в Краснодаре, после ей продолжили помогать медики из Санкт-Петербурга. Перед финальным этапом лечения у Луны обнаружили опухоль. Онколог-дерматолог заметил подозрительный невус на плече девочки во время осмотра. Новообразование удалили и отправили на гистологию.