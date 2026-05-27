Третья операция и неспокойный невус: В Петербурге подошли к финальному этапу лечения «девочки-Бэтмена»

У юной американки Луны Феннер, известной в Сети как «девочка с маской Бэтмена», обнаружили опухоль. Это произошло перед завершающим этапом лечения в Санкт-Петербурге.

На приёме у онколога-дерматолога перед операцией врач обратил внимание на «неспокойный» невус на плече пациентки. Об этом 78.ru рассказала доктор Ольга Филиппова.

Подозрительное новообразование удалили и направили на гистологию. Результаты будут готовы через десять дней.

Сама операция длилась три с половиной часа. Как пояснил врач Ярослав Порошенко, использовались четыре российских эспандера объёмом по 80 миллилитров каждый — один в теменной части, второй в области лба и ещё два по бокам.

Третье хирургическое вмешательство прошло успешно. Филиппова выразила надежду, что примерно через два месяца кожа Луны станет полностью здоровой, без остатков невуса. Дальше в планах — удаление рубцов с века, после чего девочка сможет загорать и жить обычной жизнью.

Мама ребёнка Кэрол отметила, что дочь с каждым годом легче переносит любопытные взгляды окружающих и учится давать отпор обидчикам. Луна уже выучила много русских фраз и может сама ответить сверстникам, если те слишком пристально на неё смотрят.

Life.ru рассказывал, как в прошлом году Луна Феннер, которую прозвали «девочкой-Бэтменом» из-за крупного родимого пятна на лице, приехала в Петербург на лечение и стойко перенесла очередную операцию. Вмешательство продолжалось более шести часов и завершилось успешно.