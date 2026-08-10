Луна Феннер, лишившаяся «маски Бэтмена», снова приедет в Россию на операции

Американка Луна Феннер, известная как «девочка с маской Бэтмена», через несколько лет может снова приехать в Россию. В Санкт-Петербурге ей планируют восстановить брови и провести дополнительные косметологические процедуры, рассказала пластический хирург Ольга Филиппова.

Девочка с «маской Бэтмена» может вернуться в Россию через пару лет. Видео © VK/ Гигантский Невус | Лечение

Основной этап лечения врождённого гигантского невуса на лице уже завершён. Теперь врачам необходимо дождаться, когда уйдут отёки, а послеоперационные рубцы посветлеют и окончательно стабилизируются.

«Основная и самая масштабная работа с лицом закончена. И Луна радуется своей здоровой гладкой коже», — отметила Филиппова.

При этом после прежних операций в Краснодаре у девочки остались шрамы на бедре, откуда брали кожу для пересадки. Поэтому в будущем семья может решиться ещё на одну имплантацию тканевых экспандеров для восстановления этого участка.

Вернуться в полюбившийся Петербург Луна с родными рассчитывает примерно через пару лет. Помимо коррекции кожи на бедре, врачи могут заняться восстановлением бровей.

Сейчас один глаз девочки из-за сохраняющегося отёка открывается ещё не полностью. Медики ждут завершения восстановительного периода, прежде чем планировать следующие вмешательства.

В июле Луна перенесла в Петербурге заключительную операцию на лице, после которой уже пыталась танцевать перед камерой. Хирурги убрали остатки гигантского невуса и рубцов, скорректировали кожу на лбу и веках.