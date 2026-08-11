Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 августа, 12:57

«Привет» и «спасибо»: Лишившаяся «маски Бэтмена» в РФ Луна Феннер заговорила по-русски

Девочка с «маской Бэтмена» заговорила по-русски после лечения в Петербурге

Луна Феннер. Обложка © ТАСС /Александр Демьянчук

Луна Феннер. Обложка © ТАСС /Александр Демьянчук

Девочка из США Луна Феннер, которую петербургские врачи вылечили от врождённого гигантского родимого пятна на лице (его называли «маской Бэтмена»), уже выучила несколько слов по-русски — «привет», «пожалуйста» и «спасибо». Во время общения с журналистами она с улыбкой произнесла «привет» и «спасибо» после того, как мама перевела ей просьбу.

Сейчас, после основного этапа лечения, Луна выглядит счастливой и уверенной в себе.

Кроме того, малышка полюбила русскую кухню. Как рассказала её лечащий врач Ольга Филиппова, любимое блюдо Луны — пельмени, которые она уже произносит по-русски.

«Теперь у Луны любимая еда — пельмени», — сказала доктор.

Мама Кэрол добавила, что в Петербурге Луна пристрастилась к чаю — теперь пьёт его даже дома в Америке. Также девочке очень нравится пирожное «Наполеон».

Луна Феннер, лишившаяся «маски Бэтмена», снова приедет в Россию на операции
Луна Феннер, лишившаяся «маски Бэтмена», снова приедет в Россию на операции

Напомним, что Луна Феннер родилась с гигантским меланоцитарным невусом, который почти полностью покрывал её лицо и внешне напоминал маску Бэтмена. Американские медики предложили семье сложный и многоэтапный протокол лечения, и родители решили обратиться к российским специалистам. Первые хирургические вмешательства провели в Краснодаре, затем эстафету приняли врачи из Санкт-Петербурга. Перед финальным этапом у девочки обнаружили подозрительное образование на плече — его удалили и отправили на гистологию. Совсем недавно ребёнку сняли послеоперационные швы.

Больше новостей о медицине, здоровье и долголетии — читайте в разделе «Здоровье» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • США
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar