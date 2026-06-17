В Ростове-на-Дону девочка упала с гаража, насквозь проткнула шею веткой и выжила

В Ростове-на-Дону врачи спасли девочку, которой 14-сантиметровая ветка проткнула шею насквозь. Данную информацию передала пресс-служба ростовской областной детской клинической больницы.

Ростовские врачи спасли девочку, шею которой проткнула ветка. Фото © ГБУ РО «Областная детская клиническая больница»

Выяснилось, что ребёнок упал с гаража и деревянный штырь прошёл сквозь мягкие ткани, чудом не задев крупные сосуды и нервы, которые оказались буквально в нескольких миллиметрах от ветки. Как пояснили хирурги, ранение щитовидной железы, трахеи или пищевода могло привести к летальному исходу. Девочку экстренно обследовали, после чего врачи Антон Штарев и Алексей Романеев составили план операции.

Ростовские врачи спасли девочку, шею которой проткнула ветка. Фото © ГБУ РО «Областная детская клиническая больница»

«Мы выполнили первичную хирургическую обработку раны, удалили инородное тело. Ветку удалось извлечь без повреждения интимно предлежащих внутренних органов. В ходе операции было выявлено незначительное ранение поднижнечелюстной слюнной железы, которая была ушита. В виду того, что операция была выполнена в ранние сроки, мягкие ткани не были воспалены и последующее заживление прошло без осложнений. Послеоперационный период — без особенностей, дренажи из раны удалены на 8-е сутки», — отметил Штарев.

Сейчас пациентка идёт на поправку. Впереди у неё реабилитация: физиолечение и терапия для минимизации рубца. Врачи назвали случившееся вторым днём рождения девочки.

Ранее сообщалось, что в Московской области четырёхлетний мальчик случайно проткнул себе лицо вилкой. Ребёнок бежал на кухню с прибором в руке, споткнулся и упал — зубцы вошли в околоушно-жевательную область лица. Малыша экстренно доставили в детский научно-клинический центр имени Л.М. Рошаля. К счастью, врачи обнаружили, что лицевой нерв и слюнная железа не задеты. Хирурги аккуратно извлекли вилку и зашили повреждённые ткани.