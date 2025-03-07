Кость проткнула кишечник: Рыбак из Подмосковья едва не отправился на тот свет, отужинав уловом

Врачи Луховицкой больницы спасли рыбака, которому рыбья кость проткнула кишечник. В медицинское учреждение обратился 64-летний мужчина с жалобами на периодические боли в правом подреберье. Проведённая диагностика выявила инородное тело костной плотности в проекции правого фланга толстой кишки.

Рыбья кость проткнула кишечник мужчины. Фото © Предоставлено Life.ru

«Пациент нуждался в экстренном хирургическом вмешательстве. Мы провели КТ-диагностику, после чего вскрыли абсцесс под спинальной анестезией и удалили гной. Операция прошла успешно», — поделился заведующий хирургическим отделением больницы Илья Луньков.

Рыбья кость около трёх сантиметров длиной проделала отверстие в стенке толстой кишки мужчины в области печени. Рыбу пациент ел почти месяц назад, проглотив и кость. Сначала он не почувствовал никакого дискомфорта, но спустя некоторое время появились периодические боли в подреберье. В больнице провели операцию, сейчас мужчина чувствует себя хорошо и готовится к выписке.