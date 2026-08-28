Не только память и тремор: Невролог назвала ранние сигналы Альцгеймера и болезни Паркинсона

Регулярные провалы в кратковременной памяти, изменение походки, почерка и поведения могут быть поводом обратиться к неврологу. На какие ранние изменения стоит обратить внимание, рассказала невролог Елена Мирошник.

По словам врача, насторожить должны ситуации, когда человек начинает хуже запоминать недавние события, многократно задаёт одни и те же вопросы или испытывает сложности с привычными бытовыми задачами. Особенно важно оценивать не единичные эпизоды забывчивости, а изменения по сравнению с прежним состоянием человека.

Нейродегенеративные заболевания могут проявляться и через движения. Среди возможных признаков Мирошник назвала замедленность, тремор конечностей, нарушения координации, головокружения и изменение походки.

Отдельный сигнал — микрография, когда почерк постепенно становится более мелким и тесным. Такой симптом, по словам невролога, в частности может встречаться при болезни Паркинсона.

Изменения могут затрагивать и эмоциональное состояние. Врач советует обратить внимание на выраженную апатию, тревожность, нарушения сна и депрессивные проявления, особенно если человек теряет интерес к прежним увлечениям и общению.

Кроме того, речь может становиться более медленной и растянутой, а человеку — сложнее концентрироваться и быстро переключаться между задачами.

«При этом ни один из перечисленных симптомов сам по себе не означает, что у человека обязательно развивается болезнь Альцгеймера или Паркинсона. Подобные проявления могут возникать при самых разных состояниях, поэтому при заметных и прогрессирующих изменениях необходима консультация специалиста», — подчеркнула Мирошник в комментарии «Вечерней Москве».

Ранее Life.ru рассказывал, почему болезни Альцгеймера и Паркинсона всё чаще диагностируют у молодых людей. Академик РАН Сергей Иллариошкин объяснял, что нейродегенеративные заболевания действительно стали выявлять у пациентов младше 40 лет.