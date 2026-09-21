«Ведомости»: Почти у каждого четвёртого россиянина есть родственники с деменцией

Почти у каждого четвёртого россиянина есть или были родственники с диагностированной деменцией. Об этом свидетельствуют результаты ежегодного исследования Аналитического центра НАФИ и социального проекта «Деменция.net», с которыми ознакомились «Ведомости».

Доля таких респондентов продолжает расти. В 2024 году с деменцией в близком окружении сталкивались 18% опрошенных, в 2025-м — около 21%, а в 2026 году показатель достиг 24%.

При этом само слово «деменция» знакомо абсолютному большинству россиян — о состоянии слышали 86% участников исследования. Однако 83% признались, что не знают, как диагностируют когнитивные нарушения, либо затруднились ответить.

Более половины опрошенных — 52% — ожидают, что в случае деменции у члена семьи основной уход ляжет на родственников. Самой тяжёлой стороной такой заботы 43% назвали эмоциональную нагрузку из-за изменений близкого человека, а 33% — риск того, что он перестанет узнавать родных. Ещё около 30% опасаются, что уход будет трудно совмещать с работой и собственной семьёй.

Исследование проводилось в июле–августе 2026 года среди 1600 россиян старше 18 лет. Выборка соответствовала структуре населения страны по полу, возрасту, федеральным округам и типу населённого пункта.

Специалисты, опрошенные «Ведомостями», подчёркивают, что своевременное обращение к врачу позволяет раньше выявить заболевание и подобрать терапию. При этом большинство нейродегенеративных заболеваний медицина пока не умеет останавливать полностью, а доступные меры могут лишь замедлять ухудшение состояния.

Ранее психиатр рассказывал, как снизить риск развития деменции и дольше сохранить ясность ума. Врач контролировать давление и уровень глюкозы, вовремя лечить хронические заболевания, сохранять регулярную физическую активность и ежедневно давать мозгу интеллектуальную нагрузку. Значение также имеют питание и профилактика факторов риска гипертонии и атеросклероза.