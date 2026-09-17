Помнит юность, но не утро: Как помочь близкому человеку, страдающему деменцией

Человек с деменцией может помнить молодость, но забывать события последних часов, рассказал кандидат медицинских наук, доцент Пироговского университета Артём Толмачёв. По его словам, болезнь нарушает связи между структурами мозга, однако снижение познавательных способностей не означает полного исчезновения личности.

Похожее противоречие возникает при общении с родными: больной способен эмоционально узнавать близкого, но не вспомнить его имя. Первые изменения могут затрагивать речь, планирование и привычные дела. Позднее человеку становится сложнее обслуживать себя и управлять поведением.

Даже при тяжёлой деменции могут сохраняться любимая музыка, привычки, удовольствие от общения и ощущение безопасности рядом с семьёй. Поэтому при уходе важно поддерживать доступную человеку самостоятельность, соблюдать знакомый распорядок и давать понятные инструкции. Постоянные исправления, споры и упрёки за ошибки неуместны.

Раздражительность, подозрительность или безразличие родственники порой принимают за намеренные поступки, хотя зачастую за ними стоит заболевание. Деменцию нельзя считать обычным следствием старения. Стойкие изменения памяти, мышления и поведения требуют обращения к врачу, заключил собеседник RuNews24.ru.

Ранее врач рассказал, какие меры помогают снизить риск деменции. Он рекомендовал следить за артериальным давлением и уровнем глюкозы, лечить хронические заболевания, сохранять физическую активность и ежедневно давать мозгу интеллектуальную нагрузку.