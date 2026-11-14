К Всемирному дню борьбы с диабетом, который отмечается 14 ноября, Life.ru выяснил, на какие изменения в самочувствии стоит обратить внимание, чтобы не пропустить развитие заболевания. Сахарный диабет второго типа может долго не давать о себе знать, а некоторые его признаки легко принять за обычную усталость. О симптомах и факторах риска рассказала врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к.м.н. Наталия Тананакина.

Сахарный диабет второго типа может годами развиваться практически незаметно. Человек не испытывает выраженного недомогания, но повышенный уровень глюкозы постепенно влияет на сосуды, сердце, почки и зрение. Поэтому важно не ждать появления симптомов, а своевременно проверять уровень сахара в крови. Наталия Тананакина Врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к.м.н.

Какие признаки должны насторожить?

По словам эксперта, среди возможных симптомов — постоянная жажда, сухость во рту, учащенное мочеиспускание, повышенная утомляемость, ухудшение зрения, медленное заживление ран. Однако диабет нередко протекает бессимптомно, поэтому отсутствие жалоб не исключает заболевание.

В группе повышенного риска люди с избыточным весом, особенно с отложением жира в области живота, малоподвижным образом жизни, наследственной предрасположенностью к диабету. Также внимательнее относиться к своему здоровью следует людям старше 45 лет, пациентам с повышенным давлением и нарушениями холестеринового обмена. Отдельная группа риска — женщины, перенёсшие гестационный диабет во время беременности.

«Для диагностики используют анализ глюкозы крови натощак и исследование гликированного гемоглобина HbA1c, который отражает средний уровень сахара за последние 2–3 месяца. При необходимости врач назначает тест на толерантность к глюкозе. Результаты оценивает специалист, при подтверждении диагноза определяется дальнейшая тактика лечения», — подчёркивает эндокринолог.

Почему развивается диабет?

Одной из основных причин является инсулинорезистентность — снижение чувствительности клеток к инсулину. Часто она связана с избытком висцерального жира, недостаточной физической активностью и особенностями питания. При этом лишний вес не означает, что диабет обязательно разовьётся, а нормальная масса тела не гарантирует защиту от заболевания.

«Сбалансированное питание, регулярная физическая активность, контроль массы тела и своевременное обследование помогают снизить вероятность развития диабета второго типа. Особенно важно не игнорировать факторы риска и обсуждать необходимость проверки сахара с врачом», — отметила специалист.

Всемирный день борьбы с диабетом напоминает: раннее выявление заболевания позволяет вовремя начать лечение и предупредить серьёзные осложнения. Забота о здоровье начинается не с появления симптомов, а с профилактики.

Ранее академик РАН Наталья Мокрышева рассказала, что около 90% россиян с диагностированным сахарным диабетом страдают заболеванием второго типа. Всего в стране официально зарегистрировано почти шесть миллионов пациентов с таким диагнозом. При этом, согласно данным национального регистра на начало 2026 года, диабет второго типа выявлен у 92,3% пациентов, первого — у 5,3%, а ещё у 2,4% диагностированы другие формы заболевания.